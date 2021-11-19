Konut almak isteyenlere müjde! TOKİ'den 18 ilde 1707 ev ile ucuz konut hamlesi: İşte satışa çıkan evler, fiyatları ve şartları!

SABAH'ta yer alan habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşları uygun fiyata ev sahibi yapmaya devam ediyor.







Vatandaşa aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunan idare, Türkiye genelinde 18 ilde toplam 1.707 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için düşük fiyat, az taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sundu. 2+1 ile 3+1 tiplerinden oluşan konutların fiyatları 117 bin 860 liradan, taksitler ise 393 liradan başlıyor.







20 YIL VADE SEÇENEĞİ

15 ilde vatandaşa sunulan konutlara başvurular dün başladı. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar kabul edilecek. Kura tarihleri ise 2 Aralık-21 Aralık tarihleri arasında yapılacak.







EVİ OLMAYAN BAŞVURACAK

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.







Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması şartları aranıyor.







Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılıyor.







5 MİLYON VATANDAŞI EV SAHİBİ YAPTIK

TOKİ olarak bugüne kadar 5 milyon vatandaşı ev sahibi yaptıklarını kaydeden TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "81 il ve ilçelerimizde yatay mimari anlayışından ödün vermeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Sosyal konut projelerimiz ile piyasa koşullarında konut sahibi olamayan vatandaşlarımız, TOKİ güvencesinde sağlıklı ve nitelikli konutlara, az peşinat ve uzun vadelerle sahip olabiliyor" dedi.







Sosyal konut projelerinde inşaatların hızla devam ettiğinin altını çizen Bulut, "Bir taraftan da biten konutların teslimlerine başladık. Bu yıl içinde 68.298 konutun ihalesini gerçekleştirdik. İlk 10 ayda da 51.752 konutun satışı yapıldı" diye konuştu.