Kredi borcu olanlara süper haber geldi! (qnb-denizbank-teb-garanti bbva, temel ihtiyaç kredisi ziraat, vakıf, halkbank, akbank, ykb, ıng, iş bankası)

Bankalara kredi borcu olan vatandaşları ilgilendiren yeni haber açıklaması geldi. Açıklamada kredi borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğuna yer verildi. Edinilen yeni haber bilgilerine göre bankalara olan kredi borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğu bilindi. Pandemide ikinci dalga sebebiyle güç günler geçiren esnaf ve vatandaşların bankalara olan borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğu bilindi. Öte yandan yapılandırma kapsamına alınmayan çiftçi borçları için bazı tertip etmeler de yapılacağı öğrenildi. Kredi borcunu ödemeyen bir kimseye hemen hapis cezası verilemez. Ancak elbette hapis cezasının verilebileceği bazı yollar da vardır.

Bu bankalara kredi borcu olanlara süper haber geldi: Finansbank-Denizbank-TEB-Garanti bbva, emel ihtiyaç kredisi Ziraat, Vakıf, Halkbank, Akbank, İNG, İş Bankası... Hükümetin yeni bir tertip etme üzerinde çalışmaları sürdürdüğünü açıklayan Yalçın, yeni ekonomi kutusunda banka borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğuna yer verildi. Öte yandan milyonlarca vatandaşın kullandığı esas ihtiyaç kredisinde 6 aylık geri ödemesiz zaman bitti ve geri ödemeler başladı. Pandemide ikinci dalga sebebiyle güç günler geçiren vatandaşlar, bu ödemelerin faizsiz 6 ay daha ertelenmesini istiyor. Vatandaşların kredi borçlarının ertelenmesi, vatandaşları hafifletecektir.

YAPILANDIRMA DEVAM EDİYOR

Borcu olan vatandaşlar için yapılandırma başvuruları devam ediyor. İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınan başvurularda vatandaşlar borçlarını 18 taksite bölebiliyor. 2 ayda bir yapılacak ödemelerle borçlar 36 ayda geri ödeniyor. Borcunu ilk taksitte ödeyenlerin faizlerinin yüzde 90'ı siliniyor ve bu vatandaşlar daha az ödeme yapıyor. İki taksitte ödeme yapan vatandaşların ise faizlerinin yüzde 50'si siliniyor. Diğer ödeme seçeneklerinde vatandaşlar, borçlarının toplamını ödüyor faiz silinmiyor.

PANDEMİDE İKİNCİ DALGA

Koronavirüs pandemisinde ikinci dalga daha kötü geldi. Dün açıklanan vaka sayısı 32 binin üzerinde. Bugün ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlıyor. Tedbirlerin yeniden sıkılaştırılması, sokağa çıkma yasağının hafta sonu tam kapanma şeklinde olması, hafta içinde akşamları sokağa çıkma yasağı olması işlerin daha da azalmasına neden oldu. Vatandaşlar ve esnaf geçim derdine girdi.

BANKA KREDİ BORCU OLANLAR DİKKAT!

Edinilen son dakika bilgilerine göre bankalara olan kredi borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Pandemide ikinci dalga nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve vatandaşların bankalara olan borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Öte yandan yapılandırma kapsamına alınmayan çiftçi borçları için bazı düzenlemeler de yapılacağı öğrenildi.

Vatandaşların kredi borçlarının ertelenmesi, vatandaşları rahatlatacaktır. Ancak önceki ertelemede borçlar faizli ertelenmiş, erteleme yapan vatandaşlar ek faiz ödemesi yapmıştı. Vatandaşlar bu ertelemenin faizsiz olmasını istiyor.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Milyonlarca vatandaşların kullandığı temel ihtiyaç kredisinde 6 aylık geri ödemesiz zaman bitti ve geri ödemeler başladı.

Pandemide ikinci dalga nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar , bu ödemelerin faizsiz 6 ay daha ertelenmesini istiyor.

KREDİ BORCU ÖDENMEZSE KEFİLE NE OLUR?

Kredi için kefil olmak aslında kredi çekmek demektir. Çekilen tutar kefilin olmasa da kredi sahibi borcunu ödeyemediğinde tüm sorumluluk kefile düşer. Kredi borcunu ödemeyen bir kişiye banka çeşitli şekillerle ulaşmaya çalışır ve konuşur. Tüm bu konuşmalar, uyarılara rağmen kişi borcunu ödememeye devam ederse yasal olarak banka kefile yönlenir. Kefil artık kredi sahibi ile aynı konumdadır. Ödemeyi yapması gereken kişi odur. Ödeme yapmadığı takdirde maaşının bir kısmına, evine, iş yerine, taşınır- taşınamaz eşyalarına el konulur.



KREDİ BORCU ÖDENMEZSE HAPİS CEZASI VAR MI?

Kredi borcunu ödemeyen bir kimseye hemen hapis cezası verilemez. Ancak elbette hapis cezasının verilebileceği bazı yollar da vardır. Kredi sahibi kişi 90 gün boyunca ödemeyi yapmamışsa çeşitli yasal uygulamalara başlanır. Bu kişi ödeme taahhüdünde bulunur ve buna rağmen ödemesini yapmazsa hapis cezası söz konusu olabilir. Yani ödeme yapamayan kimseler eğer ödeme yapamayacaklarsa ödeme taahhüdü yapmamalılardır. Yoksa hapse girmeleri ihtimali vardır.

KREDİ BORCU 90 GÜN ÖDENMEZSE NE OLUR?

Kredi kartı borcunun iki ay art arda ödenmemesi durumunda banka tüketiciye 30 gün kadar bir hak tanıyor. Bu, gün sayısı 90 günü geçtiğinde artık olay avukata aktarılıyor. Avukat, tüketici ile ödeme yapabilmesi için bazı çeşitli konuşmalar gerçekleştiriyor. Bunlara rağmen ödeme hâlâ yapılmazsa çeşitli işlemler başlatılıyor. İlk olarak çalışan kişinin maaş hesabının belli bir miktarına el koyuluyor. Diğer hesapların ise tamamına el koyuluyor. Kişi çalışan değilse direkt evine haciz işlemi gerçekleştiriliyor.