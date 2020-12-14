Çiftçiye 5 milyarlık destek! Başkan Erdoğan talimat verdi: O borçlar...

Koronavirüs sürecinden en çok zarar görenlerden olan çiftçilere devlet eli uzanıyor. Çiftçilerin, tarım kredi kooperatiflerinden kullandıkları yaklaşık 5 milyar liralık kredi yapılandırılacak. Başkan Erdoğan'ın talebiyle birlikte bu alacaklar faizsiz ya da çok düşük maliyetlerle uzun vadelere yayılacak.

Çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerin geri ödemeleri konusunda yaşanan sıkıntılar gideriliyor. Uzun süredir, bunların yeniden yapılandırılması tartışılıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine iletilen bu taleplerden sonra, ilgili bakanlara talimat verdiği belirtildi.





Çiftçi borçlarının ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması konusundaki talepler, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik düzenleme sırasında gündeme gelmiş, ancak bu borçlar kapsam dışında tutulmuştu.

AK Parti'nin son MKYK toplantısında bazı milletvekilleri çiftçi borçları ile ilgili tartışmaları gündeme getirerek, buna yönelik bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu konuda hazırlanan bir rapor da Cumhurbaşkanı'na sunuldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da "Çiftçimiz borcunu tamamen ödemek istemektedir. Bunun için borçların yapılandırılarak, uzun vadeye yayılması önem arz etmektedir" açıklamasını yapmıştı.





Kendisine iletilen bu bilgilerden sonra Başkan Erdoğan'ın, çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları yaklaşık 5 milyar liralık kredi borcu ile Ziraat Bankasına olan borçların yeniden yapılandırılması için talimat verdiği öğrenildi.

Çiftçilerin bağlı olduğu ziraat odaları tarafından da geçtiğimiz günlerde; çiftçinin biriken borçlarının faizsiz yapılandırılması, süt hayvanlarının kesime gitmesinin önlenmesi, besicilerin maliyet ve pazarlama problemleri konusunda, Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve Ticaret Bakanı'na mektup gönderilmişti. Milletvekilleri ve STK'ların girişimlerden sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma başlattı. Esnaf ve çiftçilere yönelik atılacak adımların bugünkü kabine toplantısından sonra açıklanması bekleniyor.