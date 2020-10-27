Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti! Ödeme yapmak için bugün son gün

COVID-19'dan etkilendiği için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin, ertelenen vergi ödevleri için son ödeme dönemi geldi. Mükelleflerin, Nisan'da verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri bugün gün sonuna kadar yapması gerekiyor.
COVID-19'dan etkilendiği için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin, ertelenen vergi ödevleri için son ödeme dönemi geldi. Mükelleflerin, Nisan'da verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri bugün gün sonuna kadar yapması gerekiyor. Mayıs'ta verilmesi gereken beyannamelere yönelik ödemeler ise 27 Kasım gün sonuna kadar yapılacak.