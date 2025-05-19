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Kars’ta kaz eti gram altın fiyatıyla yarışıyor! 1 kaz = 1 gram altın!
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Kars’ta kaz eti gram altın fiyatıyla yarışıyor! 1 kaz = 1 gram altın!

Giriş Tarihi: 19.05.2025 10:55:20 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 11:02:40

Kış aylarının vazgeçilmezi olan Kars kazı, fiyatıyla gram altınla yarışıyor. Özellikle Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde kadınların çocuk gibi büyüttüğü kaz bilikleri, hem lezzetiyle hem de değeriyle dikkat çekiyor. Bir kazdan çıkan 6 porsiyon yemek, 4.500 TL’ye kadar alıcı buluyor. Geleneksel tandırda pişirilen kaz yemeğine olan yoğun ilgi, fiyatları da altın seviyesine taşıdı. Köylüler için artık sadece bir besin kaynağı değil, adeta ekonomik bir değer, hatta "canlı altın" anlamına geliyor.- Takvim ekonomi haberleri!

Kars'ın dondurucu soğuğu bu kez haberin merkezinde değil. Gündemde, sofraların gözdesi olan kaz eti var. Kış aylarının vazgeçilmezi olan Kars kazı, bu yıl fiyatıyla gram altını geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

🥇 Altın Yerine Kaz: "Benim Kazım Altın" Dönemi
Özellikle Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde yetiştirilen kaz bilikleri (kaz yavruları), köylü kadınlar tarafından adeta bir bebek gibi büyütülüyor. Necmiye Biçer adlı yetiştirici, "Benim kazlarım altındır" diyerek emeklerini dile getiriyor. Bu sözler artık bir benzetme değil; çünkü 1 kazın ekonomik değeri, neredeyse 1 gram altınla eşdeğer.

💰 Kazdan 6 Porsiyon, Toplam 4.500 TL Gelir
Lokantalarda porsiyonu 750 ila 1000 TL arasında değişen kaz eti, bir kazdan ortalama 6 porsiyon çıkmasıyla toplamda 4.500 TL'ye kadar satılabiliyor. Aynı günlerde gram altının 4.000 TL seviyesinde olması, "kaz mı altın mı?" sorusunu gündeme taşıyor.

👩‍🌾 Kadınların Emeği, Ekonomiye Kazanç
Kaz yetiştiriciliği Kars'ta büyük ölçüde kadınların omzunda yükseliyor. Köylerde kadınlar, kazları evlerinin bahçelerinde otlatıyor, besliyor ve çocuk gibi bakıyor. Hem geleneksel yöntemler yaşatılıyor hem de aile bütçelerine ciddi katkı sağlanıyor.

🍽️ Lezzetinden Vazgeçilmiyor: Kaz, Pilav ve Ayran Aşı
Fiyatlar artsa da Kars halkı bu eşsiz lezzetten vazgeçmiyor. Tandırda pişirilen kaz eti, yanında bulgur pilavı ve ayran aşı çorbasıyla birlikte servis ediliyor. Yerli ve yabancı turistler, bu geleneksel lezzeti tatmak için Kars'a akın ediyor. Artan talep, fiyatların yükselmesinde önemli bir rol oynuyor.

📈 Kars Kazı, Artık Yatırım Aracı mı?
Gıda fiyatlarının yükseldiği bu dönemde Kars kazı, hem sofraların baş tacı hem de yatırım aracı haline geldi. Köylüler için artık sadece bir besin kaynağı değil, adeta ekonomik bir değer, hatta "canlı altın" anlamına geliyor.

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