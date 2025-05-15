Altın neden düşüyor? Gram altın fiyatı ne kadar?

Giriş Tarihi: 15.05.2025 19:58:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 19:58:59

Serbest piyasada gram altın, 4 bin TL'nin altına inerek 3.957 liraya kadar geriledi. Yatırımcılar "Altın neden düşüyor?" sorusuna yanıt ararken, küresel gelişmeler fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.



Altın Neden Düşüyor?

Altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedenleri şunlardır:

ABD-Çin Ticaret Anlaşması: İki ülke arasındaki gümrük vergilerinin 90 gün süreyle düşürülmesi, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı ve güvenli liman talebini azalttı .

ABD Enflasyon Verileri: ABD'den gelen enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu .

Jeopolitik Risklerin Azalması: Rusya-Ukrayna savaşındaki müzakere adımları ve diğer jeopolitik risklerin azalması, altına olan talebi düşürdü .

İşte Güncel - Canlı Altın Fiyatları