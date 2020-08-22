Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz Türkiye'de enflasyonu nasıl etkiler?

22.08.2020 00:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması dünya basınında büyük yer alırken doğalgazın enflasyona nasıl etkisi olacağı büyük merak konusu oldu. Ekonomist Prof. Dr.Sefer Şener A Haber canlı yayınında o soruyu yanıtladı.

Memleket Meselesi programının konuğu Ekonomist Prof. Dr.Sefer Şener, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini değerlendirdi.

TÜRKİYE İŞLETMEYE BAŞLADIĞINDA DURUM DEĞİŞECEK

Türkiye'nin doğalgaz konusunda ithalata bağlı olduğu belirten Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, "Bu iş çok hafife alınacak bir iş değil. Bulunan rezerv 45 milyar metreküp ile 55 milyar metreküp olarak Türkiye'nin yıllık kullanımı değişiyor. En çok kullanım 2017. Ondan sonra 10 milyar metreküplük bir gerileme oldu. Türkiye'de yüzde 98'in üzeri ithal ediliyor. Türkiye bundan dolayı her yıl 13 ila 15 milyar dolar arası para harcıyor. Tamamen ithalata bağlıyız." dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener dünya genelinde pandemi dönemiyle başlayan istihdam riskinin arttığını hatırlattı.

Bunan gazın işlenmesiyle durumun değişeceğini belirten Şener, "Önümüzdeki dönemden, yani işletilmeye başlandığından itibaren çok farklı bir durum olacak. Dünyanın geneli için pandemi sonrası işletmeler farklı olacak. Dünya Bakası'nın bir raporu vardı. İşletmeler için 2 risk görüyor. Birisi finansal diğeri de istihdamla ilgili. Bulunan gazın hem mikro bazlı işletmeler üzerinde ciddi etkileri oluşacak, hem de makro bazlı." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ ENFLASYONDA 1,5 PUAN OYNATIYOR"

Enerji alanının enflasyon rakamlarında büyük etki ettiğini dile getiren Ekonomist Prof. Dr.Sefer Şener, "Türkiye'nin yıllardır enflasyon ile mücadelesi var. Türkiye şuan tek haneye inmek için uğraşıyor. Her yıl çıkan enflasyonun yüzde 10'luk bir değişimine neden olan enerji alanı, enflasyonda 1,5 puan oynatıyor." şeklinde konuştu.