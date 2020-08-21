21.08.2020 15:24

Son dakika haberi... Dünyanın odaklandığı ''Müjde ne?'' sorusu yanıt buldu. Başkan Erdoğan, ''Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşifini Karadenizde gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın merakla beklediği müjdeyi açıkladı.



Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Bilindiği gibi enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında, milli bağımsızlığın tesisinde de çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ortaya koydukları vizyonun hayata geçebilmesi enerjideki istikrarla orantılıdır. Dünyada yaşanan hiçbir karmaşa, kaos, savaş, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın.

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ KEŞFİNİ KARADENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Biz hep önce insan dedik, önce dostluk-kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdular dedik. Önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir, işte rabbim bize bambaşka bir yerde görülmedik zenginlikte bir kapı açtı.

Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır.





Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda üç beş sayfalk rapor dışında hiçbir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz. Belkide gerçekten aradılar, ama bulamadılar.

Ama sonunda biz bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların kiralam yöntemiyle değil, doğrudan milli kuruluşlarımız aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık.

Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017'de yeni baştan belirledik.

O dönem Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez kardeşimiz bu politikayı kararlılıkla uyguladılar.

Bu çerçevede derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışını girdik. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında Yavuz ve Kanuni sondaj gemimizle dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında olduk.

Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık. Aziz milletim evet, sevincimizi hep birlikte yaşamak için şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

TARİHİN EN BÜYÜK KEŞFİ

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.

Fatih sondaj gemimiz Tuna1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda.

Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış olduk.

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih Sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı.

Daha önce Tuna1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı.

Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek.

Yıllarca enerjide dışa bağımlılığının maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğimize daha güvenle bakacağımıza inanıyoruz. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz.





Doğalgazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan istifade etmeye başlayacağız.

Bunca yıl sabırla, ilmek ilmek yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk.

İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü; sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum.

Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.







Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirtmişti.

Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

"Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum."

ALBAYRAK: TÜRKİYE İÇİN BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Başkan Erdoğan'ın müjdesine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." demişti.