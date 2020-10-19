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Kanuni sondaj gemisi Karadeniz yolunda! İstanbul açıklarına ulaştı

Kanuni sondaj gemisi Karadeniz yolunda! İstanbul açıklarına ulaştı
19.10.2020 09:09

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı. Karadeniz'de, Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini yürütecek Kanuni, ilk olarak İstanbul'da Haydarpaşa Limanı'na ulaşacak. İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kule söküm işlemleri tamamlanacak geminin, kasım ayı sonunda Zonguldak'taki Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı...


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