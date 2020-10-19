Halka hizmet bütçesi | 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis'te

Halka hizmeti esas alan, öğrenciden emekliye, çiftçiden reel sektöre tüm kesimi koruyan, yatırım, istihdam ve kalkınmaya odaklı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis’e sunuldu.

Halka hizmeti esas alan, öğrenciden emekliye, çiftçiden reel sektöre tüm kesimi koruyan, yatırım, istihdam ve kalkınmaya odaklı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis'e sunuldu.

EKONOMİK DÖNÜŞÜM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan teklifte bütçenin 'Yeni Ekonomi Programları ile elde edilen kazanımları koruyup geliştirmek, iç ve dış dengeyi yeniden sağlamak, bu denge üzerine inşa edilecek reformlarla kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen politikalarla küresel ekonomide ortaya çıkan yeni normalin oluşturduğu iktisadi fırsatları da kullanarak üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümü gerçekleştirmek' hedefiyle hazırlandığı vurgulandı.

Adaletli paylaşımı, vatandaşın işini-gelirini korumayı esas alan bütçede dikkat çeken başlıklar şöyle:

1.1 TRİLYON GELİR

Bütçe giderleri 1.3 trilyon, faiz hariç giderler 1.1 trilyon, bütçe gelirleri 1.1 trilyon, vergi gelirleri 922.7 milyar, bütçe açığı 245 milyar lira öngörüldü.

ASLAN PAYI EĞİTİMİN:

Eğitimde köklü reformlar, kalitenin artırılması için 211.4 milyar lira ayrıldı.

ÖZEL SEKTÖRE 46.6 MİLYAR:

İşveren prim destekleri için 27.7 milyar, tarımsal kredi faiz destekleri için 5.5 milyar, Hazine destekli kefaletler için 5.5 milyar, ihracat destekleri için 4.1 milyar, esnafın finansmana erişimi için 3.8 milyar lira olmak üzere 46.6 milyarlık teşvik sağlanacak.

ÇİFTÇİYE 42.4 MİLYAR:

Tarıma ayrılan bütçe 42.4 milyar lira. Desteklere 22 milyar lira ödenecek.

EN ÇOK ÖDENEK YATIRIMA:

Yatırım projelerine 103 milyar lira ayrıldı.

326 MİLYARLIK MAAŞ:

Personel giderlerine 326.6 milyar, sosyal güvenlik primlerine 54.5 milyar lira ayrıldı.