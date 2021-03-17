İtalyan gazetesinden pandemi dönemi Türkiye ekonomisine övgü: Performansıyla tüm dünyayı şaşırttı

Avrupa’nın gözde, itibarlı ve etkin ekonomi gazetelerinden biri “İl Sole 24 Ore”, Türkiye ekonomisinin pandemi dönemindeki performansına ilişkin dikkat çeken bir yazıya yer verdi. Roberto Bongiorni imzalı yazıda koronavirüs salgınının tüm dünyayı felç ettiği bir dönemde Türk ekonomisinin alınan kararlar neticesinde şaşırtan bir performans ortaya koyarak büyümeyi başardığına vurgu yapıldı. Yazıda "Bu dönemde birileri ekonomik büyümeden bahsetse saflıkla suçlanırdı, fakat Türkiye G20'de Çin'den sonra en çok büyüyen ikinci ülke oldu" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ekonomisi salgına rağmen 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti. Muhalefet her ne kadar "kriz" söylemlerini köpürtmek istese de büyüme rakamları dünya çapında takdirle karşılandı.









TÜRKİYE EKONOMİSİ HAKKINDA ÇARPICI YAZI

Roberto Bongiorni, Avrupa'nın gözde, itibarlı ve etkin ekonomi gazetelerinden biri 'İl Sole 24 Ore'de Türkiye'nin pandemi dönemi ekonomik performansına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.





ÇİN'DEN SONRA EN BAŞARILI ÜLKE

Yazıda, "Türkiye koronavirüs salgınına rağmen 4. çeyrekte yüzde 5,9 büyüdü. G20'de yalnızca Çin Türkiye'den daha başarılı oldu." denildi.



Büyüme rakamlarına dikkat çekilen yazıda, "Pandemiye rağmen ekonomik eğilim herkesi şaşırttı." ifadelerine yer verildi.





80 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Sağlık alanına yapılan yatırımlara da yer verilen yazıda, Türkiye'nin son sekiz yılda kamu ve özel projelere 80 milyar dolar yatırım yaptığı vurgulandı.









BİRİ BÜYÜMEDEN BAHSETSE SAFLIKLA SUÇLANIRDI

Türk ekonomisinin performansıyla dünyayı şaşırttığı ve 2020'nin son çeyreğinde % 5,9 büyüme kaydettiği belirtilen yazıda "Salgının dünyayı felç ettiği bu zamanlarda, biri ekonomik büyümeden bahsetmiş olsaydı alay edilmese bile saflıkla suçlanırdı." yorumuna yer verildi.





"TAHMİNLER BİR BİR REVİZE EDİLİYOR"

2021 öngörülerine de yer verilen haberde, "Fitch, HSBC ve Goldman Sachs 2021 tahminlerini revize ederek sırasıyla +% 4,7,% 4,2 ve +% 5,5'e yükseltti." denildi.



"ALINAN ÖNLEMLER SONUÇ VERDİ"

Ekonomide üretkenliğin önemli ölçüde arttığı belirtilen haberde, hükümet tarafından son zamanlarda yürürlüğe koyulan önlemlerin meyvelerini verdiği vurgulandı.









REZERVLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Rezervlere ilişkin son duruma dikkat çekilen yazıda, "Krizin en endişe verici belirtilerinden biri olan likidite krizi de yavaş yavaş azalmaktadır. Bu, rezervlerin durumundan da görülebilir. Geçen Kasım ayında 87 milyar dolar olan rezerv, Şubat ayında 95,5 milyar dolara çıktı." denildi.



ERDOĞAN'IN FAİZ POLİTİKASINA VURGU

Roberto Bongiorni, yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda istediği faiz oranlarını görece düşük tutma politikası, ekonominin genişlemesine katkı sağladı." yorumuna yer verdi.