17 Mart altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek, gram, tam altın fiyatları…

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sert düşüşle büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların dikkatini çeken altın fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Bu kapsamda gün içerisinde canlı ve güncel rakamları takip etmek isteyen binlerce vatandaş 17 Mart Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte anlık 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları!

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından özellikle uzmanların yaptıkları yorumlar sık sık inceleniyor. Altın fiyatlarında son 5 işlem gününde 3 gün düşüş, 2 gün ise yükseliş yaşandı. İnişli çıkışlı bir seyir gösteren fiyatlar sonrası vatandaşlar fiyatlara odaklandı. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle dar bir bantta hareket eden gram altın, günü de önceki kapanışın hemen üzerinde 419,7 liradan tamamladı. Bu noktada "17 Mart Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 17 MART 2021

Haftanın üçüncü gününde de durgunluğunu sürdüren altın fiyatları binlerce kişinin yakından takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracı bilindiği üzere koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenmiş ve geçtiğimiz sene rekor fiyatlara ulaşmıştı. Şimdilerde sarı metalin gram fiyatı 419 TL civarında işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 685,00

SATIŞ: 697,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 419,92

SATIŞ: 419,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.370,00

SATIŞ: 1.392,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.794,00

SATIŞ: 2.836,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 380,34

SATIŞ: 409,05

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.810,00

SATIŞ: 2.858,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.696,20

SATIŞ: 2.749,57

500 LİRANIN ÜZERİNDE...

Son durum hakkında değerlendirme yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaz aylarında gram altının 500 lirayı, gram gümüşün de 10 lirayı aşacağını ifade etti. Altının gram fiyatında 397 lira seviyesi, gümüşün gramında 5.75 lira seviyesi gibi dip seviyeler test edildikten sonra; artık orta vadede yani yaz aylarına kadar 500 liranın üzerinde bir fiyatlama mümkün olacaktır.

Gümüşün gram fiyatında 10 lira üzerinde bir fiyatlama görmek mümkün olacaktır.

Memiş ayrıca vatandaşları "Satış fırsatı yakaladım, tekrar aşağı yönlü hareket başlayabilir düşüncesini bence rafa kaldırmak gerekiyor." şeklinde uyardı.

ANALİSTLERİN YORUMLARI

Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin küresel pay ve emtia piyasalarında fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak toplantısında tahvil faizlerine ilişkin sözle yönlendirmelerin yatırımcı kararlarında belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.730 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.765 doların direnç olarak takip edileceğini bildirdi.