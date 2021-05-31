"İstanbulluların suyunu ucuzlatacağım" vaadi yüzde 472’yi bulan fahiş zam talebiyle son buldu! Fahiş zamma AK Parti freni...

Son dakika haberi... Yerel seçimler öncesi "İstanbulluların suyunu ucuzlatacağım" diye vaat veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası ise su fiyatlarına zam üstüne zam yaptı. 2 yılda 5 kez suya zam isteyen CHP'li İmamoğlu'nun genel toplamda yüzde 472’yi bulan fahiş zam talepleri, AK Parti Grubu’nun oyçokluğuyla reddedildi. Böylece suya fahiş zammın önüne geçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı'nın seçim döneminde ısrarla vurguladığı suya indirim vaatlerinin yerini, her mecliste ısrarla talep ettiği suya zam teklifleri aldı. Yatırım ve hizmet bütçelerinin azaldığı, reklam ve tanıtım harcamalarının arttığı, borçlanmalarda ise rekor üstüne rekorların kırıldığı İBB'de, bütçe açığını kapatmak için yeni zam arayışına girildi.



İSKİ gündemiyle toplanan meclise İBB Başkanı yüzde 50'ye varan zam teklifiyle geldi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise söz konusu teklife ret oyu vereceklerini açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar istediği zam tekliflerinin kronolojisi ise şöyle;



CHP'NİN ZAM TALEPLERİ

Kasım 2019 – Yüzde 80

Temmuz 2020 – Yüzde 40 oranında (yüzde 12,60 gerçekleşen)

Kasım 2020 – Yüzde 35 oranında (zam yapılmadı)

Aralık 2020 – Yüzde 39 oranında (Yüzde 6,84 oranında gerçekleşen)

Mayıs 2021 – Yüzde 50 oranında



CHP'NİN TEKLİFLERİNE GÖRE ZAM YAPILSAYDI

Aralık 2019 – 4 TL iken 4,80 TL

Temmuz 2020 – 4,80 TL iken 6,72 TL

Ekim 2020 – 6,72 TL iken 9,07

Aralık 2020 – 9,07 TL iken 12,61 TL

Mayıs 2021 – 12,61 TL iken 18,91 TL

CUMHUR İTTİFAKI HAYIR OYU VERECEK

AK Parti tarafından reddedilen bu teklifler genel toplamda yüzde 472'lik zam oranına karşılık geliyor. İstenen bu zam oranları meclisten olduğu gibi geçseydi, Aralık 2019'da 4 TL olan 1 m3 su fiyatı bugün itibariyle 18,91 TL'ye yükselecekti. İstanbullular, suyun metreküp fiyatına 4,5 kat daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaktı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı olarak İSKİ'nin insani su kullanım hakkının iptali ve zam talebine hayır oyu vereceklerini bildirdi.

Göksu, İstanbul Kongre Merkezinde İSKİ Genel Kurulu öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İSKİ Genel Kurulunda İstanbulluların ve İBB Meclisinin "alışık olmadığı, ilginç" tekliflerin getirildiğini ifade etti.

"İstanbul'da yeni bir Duyunu Umumiye ilan edercesine İSKİ'nin gündem maddeleri var." diyen Göksu, şöyle devam etti: "Bir tanesi 'İSKİ'nin bütün gelirini bankaya ipotek edin' diyorlar. Yani 'İstanbul'un geleceğini bankalara temlik olarak verin' diyorlar. Artık her İSKİ Genel Kurulunda su zammını konuşmaktan bir hal olduk. İBB Başkanının seçim boyunca kapı kapı dolarak 'Ben İstanbul'da suyu ve hayatı ucuzlatacağım' diye propaganda yapıp, seçimi kazandıktan sonra ertesi günden itibaren ilk teklifi yüzde 80 zam. Bugünkü ile beşinci zam teklifi. Her gelen teklife enflasyon oranında katkı sunmaya çalıştık. Talep edilen zam miktarı yüzde 50. Yüzde 25 direkt su zammı teklifi var, yüzde 25 ise metin aralarına gizlenmiş, gizli bir su zammı teklifi var."

Göksu, 2019'da BM'nin Temel İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde AK Parti'nin teklifiyle İBB Meclisinde ücretiz insani su kullanım hakkı getirdiklerini anımsatarak, "İBB yönetiminin bunu kaldırmak istediğini" söyledi.

"İSTANBUL'UN GELECEĞİNİN İPOTEK ALTINA ALINMASINI REDDEDİYORUZ"

Gündem maddeleriyle ilgili gruplarının görüşlerini paylaşan Tevfik Göksu, sözlerini şöyle tamamladı: "İSKİ'nin bugün talep ettiği yüzde 25 su zammını her 3 ayda bir su zammı konuşulmayacağı düşüncesiyle, İSKİ'nin verimliliği ve şu anda kaynak problemi olmadığını da dikkate alarak kasım ayı genel kurulunda görüşülmesine karar verdik. Kasım ayındaki genel kurulda İSKİ yetkilileri bize ihtiyaç analizlerini ortaya koyduktan sonra o gün tartışarak bir karar vereceğiz. Bu ay İstanbulluları bu verilecek zamdan kurtarıyoruz. İkincisi, 'insani su kullanım hakkını iptal edin' talebini AK Parti Grubu olarak reddediyoruz. İstanbullular bedava insani su kullanım hakkına devam edecek. İSKİ'nin Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen, kendisini 'halkçı' diye tanımlayan 'halkçı' belediyenin halkın suyunu kesme talebini AK Parti Grubu olarak reddediyoruz. Mecliste de reddedeceğiz. İstanbul'da CHP'li yönetimin İstanbulluları Duyunu Umumiye'ye götürecek olan İstanbul'daki kaynak ve gelirlerinin bütününün temlik edilmesini reddediyoruz. Böylece İstanbul'un geleceğinin ipotek altına alınmasını reddediyoruz. İstanbullular için İstanbulluların lehine olan maddelere 'evet', İstanbullular için İstanbulluların aleyhine olacak maddelere 'hayır' diyoruz."