Altın'da yükseliş trendi! Altın fiyatlarında aşırı yükselme neden? Altın almalı mı, satmalı mı? ''Haziran ayından sonra''

Altın'da yükseliş trendi! Altın fiyatlarında aşırı yükselme neden? Altın almalı mı, satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında altına dair açıklamalarda bulundu. Altın uzmanı Memiş, ''elinde altın bulunduranlar acele etmemeli, Haziran aynının ortalarından sonra yükselişlerin devam edeceği yönünde beklentimiz devam ediyor. Bu yüzden satacaklar da alacaklar da beklemeli'' ifadelerini kullandı. İşte altına dair merak edilen soruların cevabı ve canlı altın fiyatları...

Altında yükseliş trendi devam ediyor. Bu trend ne kadar devam edecek? Altın fiyatlarındaki yükselişi ve altının geleceğini Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş canlı yayında şu ifadelerle değerlendi:



Yükselişin devam etmesi için teknik olarak bir düzeltme hareketini yapması gerekiyor. Aşırı yükseldi çünkü. Dolar tarafında da bir miktar köpük oluştu. Burada da bir düzeltme yapması gerekiyor. Sonra ABD Merkez Bankası FED'e odaklandık, faiz ve enflasyona alakalı ciddi belirsizlikler var.



PUSLU HAVA DAĞILMALI

Buradaki puslu havanın tamamen dağılması lazım. FED tarafındaki faiz kararını ve buradaki açıklamaları takip edeceğiz. FED faiz artırımlarını 2022'ye ötelerse ONS tarafında 1960, devamında 2000 dolar seviyesinin üzerine bir atak görebiliriz ve gram altında haliyle yükseliş olabilir.



DÜZELTME YAPABİLİR

Kısa vade için bir düzeltme hareketi yapar diye beklentimizi devam ettiriyoruz. Bu da altının ONS fiyatında 1845 dolar seviyesini takip edeceğiz düşüşlerde. Gram Altın/TL fiyatında 502-503 lira seviyesini takip edeceğiz. Bu seviyeler oldukça önemli.



ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Bence şu anda doğru bir zaman değil. Şubat ayının ortalarında 397 lira seviyesine kadar gerilemişti. Buralar tam bir alım fırsatıydı. Oradan alanlar aldı. Almayı ihmal edenler bence satışları beklemeli. 500 lira ve altı seviyesine kadar sarkmalar beklenmeli. Elinde altın olanlar da satmak için acele etmemeli. Öngörümüz Haziran ayının ortalarından sonra bu yükselişlerin devam edeceği yönünde.