İşletmelere yeni destek paketi! KOBİ’lere yeni destek

İşletmelere yeni destek paketi hazırlandı. 7.5 milyar liralık finansmanın yolu açıldı. KOBİ’ler yüzde 80 KGF kefaletiyle 1 yılı ödemesiz, 60 ay vadeyle 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.

İşletmelerin finansmana erişiminde en büyük destekçisi olan Kredi Garanti Fonu (KGF), Avrupa Yatırım Fonu (AYF) aracılığıyla yürütülen COSME Programı kapsamında yeni bir destek paketi hazırladı. KGF'nin AYF'den sağladığı 300 milyon liralık hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon liralık destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak. 'İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı' (COSME) kapsamında, KGF ve AYF işbirliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ'ler yüzde 80 KGF kefaletiyle 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. KOBİ'lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında bankalar tarafından KOBİ'lere yaklaşık 7.5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.

BAŞVURU BAŞLADI

KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, "Bu destek paketi KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kapsamında Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı içerisinde imzalanan protokolün devamı niteliğindedir. Vereceğimiz kefaletler ile KOBİ'lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz" dedi. Projeye başvurular başladı.

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