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İslam Memiş altın yorumları son dakika! Altın yatırımcılarına tüyo verdi: ''Dolar köpük, kar satışı için uygun seviyeler''

İslam Memiş altın yorumları son dakika! Altın yatırımcılarına tüyo verdi: ''Dolar köpük, kar satışı için uygun seviyeler''
02.12.2021 15:08 - Son Güncelleme: 02.12.2021 15:09
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2 Aralık canlı altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde aranıyor. Son dönemde birikimiyle altın alan yatırımcılar alış satış fiyatlarındaki gelişmeleri takip ediyor ve altına dair uzman yorumlarını araştırıyor. Gram altın fiyatları dövizdeki suni yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Peki; Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Dolar düşecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarına merak ettikleri tüyoyu verdi. Bu fiyatlamaların köpük olduğunu belirten Memiş, ''Dolar kuru oldukça köpük ve yüksek fiyatlarda, bu seviyeler alım yapmak için çok uygun seviyeler değil, aksine kar satışı için uygun seviyeler'' dedi.

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