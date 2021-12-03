Kasım ayı enflasyon oranları son dakika ne kadar oldu? Az önce açıklandı..

Kasım ayı enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu kapsamda Aralık ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Ekonomide belirleyici olacak olan oranlar açıklandı. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları ne kadar? 2021 Kasım enflasyon yüzde kaç oldu? İşte 3 Aralık TÜİK enflasyon açıklaması nedir? İşte son dakika haberinin detayı...