SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! 2 Aralık 2021 hangi sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte güncel zamlı fiyatlar...

Malbora, Parliament, Camel, Winston güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Sigaraya zam mı geldi? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara zam geldi? sorularının yanıtları vatandaşların gündeminde yer alıyor.İşte detaylar...
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Sigara zam gelip gelmediği araştırılıyor. Royal Tobacco ürünlerine 2 TL tutarında zam geldi. Diğer markalara ise şuan için zam bulunmuyor. Güncel sigara fiyatları haberimizin devamında yer almaktadır.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021
Philip Morris
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
TURKTAB
Medley: 12,5 lira
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL