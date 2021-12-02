Haberler Ekonomi Videoları SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! 2 Aralık 2021 hangi sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte güncel zamlı fiyatlar...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! 2 Aralık 2021 hangi sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte güncel zamlı fiyatlar...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! 2 Aralık 2021 hangi sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte güncel zamlı fiyatlar...
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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! 2 Aralık 2021 hangi sigaralara ne kadar, kaç TL zam geldi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Ocak ayına az bir süre kala sigaraya gelen zam haberi bağımlılarını üzdü. İşte Malbora, Parliament, Camel, Winston sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021...

Ekonomi Videoları

Malbora, Parliament, Camel, Winston güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Sigaraya zam mı geldi? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara zam geldi? sorularının yanıtları vatandaşların gündeminde yer alıyor.İşte detaylar...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara zam gelip gelmediği araştırılıyor. Royal Tobacco ürünlerine 2 TL tutarında zam geldi. Diğer markalara ise şuan için zam bulunmuyor. Güncel sigara fiyatları haberimizin devamında yer almaktadır.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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