SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! 2 Aralık 2021 hangi sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte güncel zamlı fiyatlar...

Malbora, Parliament, Camel, Winston güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Sigaraya zam mı geldi? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara zam geldi? sorularının yanıtları vatandaşların gündeminde yer alıyor.İşte detaylar...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara zam gelip gelmediği araştırılıyor. Royal Tobacco ürünlerine 2 TL tutarında zam geldi. Diğer markalara ise şuan için zam bulunmuyor. Güncel sigara fiyatları haberimizin devamında yer almaktadır.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL