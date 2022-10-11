Altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler bağlamında yakından takip ediliyor. Altın fiyatları cuma günü ABD tarım dışı istihdam bilgilerinin açıklanması ile geriledi. Bu bağlamda altın gurusu İslam Memiş altın fiyatlarına dair beklentilerini A Haber canlı yayınında aktardı. Memiş; ''Ne altının ons fiyatında, ne altının gram fiyatında ki bu geri çekilmeler teknik bir satıştır, kalıcı bir düşüş değildir. Altın fiyatları önümüzdeki haftalardan itibaren yükseliş trendini Kasım ayının ortasına kadar hızlı bir şekilde sürdürebilir'' ifadelerini kullandı.