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ASGARİ ÜCRET 9 BİN 900 TL Mİ OLACAK? Bakan Bilgin'den SON DAKİKA açıklaması

ASGARİ ÜCRET 9 BİN 900 TL Mİ OLACAK? Bakan Bilgin'den SON DAKİKA açıklaması
11.10.2022 12:07 - Son Güncelleme: 11.10.2022 12:08

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ASGARİ ÜCRET 9 BİN 900 TL Mİ OLACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika 2023 Asgari ücret açıklaması geldi. Bilgin ASGARİ ÜCRET 9900 TL olacak iddiasına yanıt verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, 9900 TL iddiasıyla ilgili olarak "Rakam telaffuz etmek doğru değil" dedi.

İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar
Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek. Asgari ücret 'şu kadar olacak bu kadar olacak' , kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de çıkıp 20 bin olarak diyeyim. Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz.

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