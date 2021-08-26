IMF ile bir anlaşma söz konusu mu? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son dakika IMF açıklaması

Gelen son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı IMF ile ilgili iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "IMF ile bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir" denildi. Haberin detayları...

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, "'IMF' ile ilgili basın yayın organlarına yansıyan 'Özel Çekme Hakkı'" tahsisatına ilişkin açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, IMF ile herhangi bir program ilişkisine girilmediği, anlaşma yapılmadığı net şekilde belirtildi.

"IMF İLE PROGRAM İLİŞKİSİNE GİRİLMEMİŞTİR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Basın yayın organlarında IMF SDR (Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı görülmektedir.

Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir.

IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifade ile koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır.

SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla, ABD'ye 112.9 milyar ABD doları, Almanya'ya 36 milyar ABD Doları, Güney Afika'ya 4.15 milyar ABD Doları tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise, IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır.



SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, Bakanlığımızın TCMB nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF'nin internet sitesinden (https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right) ulaşılabilmektedir."

1- TÜRKİYE'NİN ALDIĞI SDR NEDİR?

SDR'nin açılımı "Special Drawing Rights" yani "Özel Çekme Hakları"dır. IMF'nin rezerv para birimidir. Değeri; dolar, euro, yuan, yenin ve sterlin göre günlük olarak belirlenir.

2- NASIL KULLANILIR?

IMF, SDR'leri üye ülkelerin merkez bankalarına aktarır. Devletler de bu SDR'leri merkez bankalarında muhafaza eder. Merkez bankaları isterlerse SDR'leri döviz takası yapmak için kullanabilir.





3- IMF KOVID-19 NEDENİYLE HANGİ ÜLKEYE NE KADAR SDR DAĞITTI?

IMF, Kovid-19'la mücadele kapsamında 23 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla üye ülkelere 650 milyar dolarlık SDR dağıttı. Bu tahsis IMF tarihindeki en büyük tahsis olarak dikkat çekti. SDR'lerin tamamı IMF'ye üye olan 190 ülkeye verildi. En çok SDR 112,6 milyar dolar ile ABD'ye verildi. ABD'yi 41,8 milyar dolar ile Japonya izledi. Türkiye'ye ise 6,3 milyar dolarlık SDR verildi.





4- SDR TAHSİSİNİN AMAÇLARI NEDİR?

Kovid-19'la mücadele kapsamında küresel ekonomiye likidite sağlamak ve ülkelerin döviz rezervlerini artırmak amacıyla tahsis edildi. Bunun yanı sıra iç ve dış borçlara olan bağımlılıkların azaltılması da hedeflendi.

5- TÜRKİYE IMF'YE BORÇLANDI MI?

SDR tahsisi, borçlanma ya da kredi tahsisi değildir. SDR verilirken stand-by anlaşması imzalanmaz. IMF, SDR kullanan ülkelerin ekonomi politikalarına müdahale edemez. Türkiye SDR'leri isterse kullanır, istemezse kullanmaz. Türkiye bu konu nedeniyle IMF'ye muhtaç değildir.

6- STAND-BY ANLAŞMASI NEDİR?

IMF, stand-by anlaşması ile ülkelere çeşitli ekonomi politikalarını dayatır. Türkiye, Ecevit döneminde 22 Aralık 1999'da 17. stand-by anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma neticesinde 13 Mart 2001'de Kemal Derviş, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı yapıldı. Derviş göreve gelmesiyle beraber şu anda CHP Sözcülüğü yapan Faik Öztrak'ı Hazine Müsteşarı yaptı. IMF bu süreçte, Türkiye ekonomisini dışa bağımlı kılan yasaları dayattı.

2000-2003 yılları arasında;

Politika faizleri %190'ları gördü. (Bu oran şu anda %19)

13 banka batırıldı ve el konuldu. Demirbank gibi bir kısmı yabancılara satıldı.

Yalnızca 2001'de 40 bin kişi işsiz kaldı.

Devlet ve halk fakirleştirilirken, zenginler servetlerine servet ekledi.

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