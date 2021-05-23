IMF komiseri CHP'li Faik Öztrak yine algı peşinde! İşte madde madde Öztrak'ın yüzünü kızartacak pandemi destekleri

Faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründeki lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelere 6 Şubat 2021 tarihli karar ile ciro kaybı desteği ödemeleri yapıldı. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroları 2019'daki cirolarına göre %50 ve üzerinde azalan işletmelere azalan tutarın yüzde 3'ü esas alınarak verildi.