IMF komiseri CHP'li Faik Öztrak yine algı peşinde! İşte madde madde Öztrak'ın yüzünü kızartacak pandemi destekleri
Geçen yıl Mart ayından bu yana ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden etkilenen esnaf ve işletmelere verilen destekler devam ederken CHP hazımsızlığı yine hortladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak Hükümetin iş dünyasına sağladığı hibe, kredi, destek ve vergi ile ilgili düzenlemeleri görmezden geldi ve rakamları çarpıtarak algı operasyonu yaptı. İşte madde madde IMF komiseri Faik Öztrak'ın yüzünü kızartacak pandemi destekleri…
23.05.2021 13:41
- Son Güncelleme: 23.05.2021 13:41
Faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründeki lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelere 6 Şubat 2021 tarihli karar ile ciro kaybı desteği ödemeleri yapıldı. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroları 2019'daki cirolarına göre %50 ve üzerinde azalan işletmelere azalan tutarın yüzde 3'ü esas alınarak verildi.