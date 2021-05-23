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IMF komiseri CHP'li Faik Öztrak yine algı peşinde! İşte madde madde Öztrak'ın yüzünü kızartacak pandemi destekleri

Geçen yıl Mart ayından bu yana ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden etkilenen esnaf ve işletmelere verilen destekler devam ederken CHP hazımsızlığı yine hortladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak Hükümetin iş dünyasına sağladığı hibe, kredi, destek ve vergi ile ilgili düzenlemeleri görmezden geldi ve rakamları çarpıtarak algı operasyonu yaptı. İşte madde madde IMF komiseri Faik Öztrak'ın yüzünü kızartacak pandemi destekleri…

23.05.2021 13:41 - Son Güncelleme: 23.05.2021 13:41
IMF komiseri CHP'li Faik Öztrak yine algı peşinde! İşte madde madde Öztrak'ın yüzünü kızartacak pandemi destekleri

Pandemi salgınında bir yıl geride kalırken Hükümet, salgından etkilenen esnaf ve işletmelere hibe yoluyla ciro kaybı, kira , gelir kaybı desteği verdi.

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IMF komiseri CHP'li Faik Öztrak yine algı peşinde! İşte madde madde Öztrak'ın yüzünü kızartacak pandemi destekleri

Bu ödemelerin yıl sonuna kadar 9,8 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Bu süreçte, esnaf ve işletmelere yönelik vergi oran indirimleri yapıldı, vergi ve sigorta primi ödemeleri ertelendi.

IMF komiseri CHP'li Faik Öztrak yine algı peşinde! İşte madde madde Öztrak'ın yüzünü kızartacak pandemi destekleri

İŞTE MADDE MADDE DESTEKLER
AK Parti verilerine göre vergi indirimleri 26,2 Milyar,vergi ve sigorta prim ertelemeleri 4 Milyar TL'ye ulaştı.

IMF komiseri CHP'li Faik Öztrak yine algı peşinde! İşte madde madde Öztrak'ın yüzünü kızartacak pandemi destekleri

20Mayıs 2021 tarih ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkârımıza (5.000 ve 3.000 lira) 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız olarak verilmesine karar verildi.

IMF komiseri CHP'li Faik Öztrak yine algı peşinde! İşte madde madde Öztrak'ın yüzünü kızartacak pandemi destekleri

Faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründeki lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelere 6 Şubat 2021 tarihli karar ile ciro kaybı desteği ödemeleri yapıldı. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroları 2019'daki cirolarına göre %50 ve üzerinde azalan işletmelere azalan tutarın yüzde 3'ü esas alınarak verildi.