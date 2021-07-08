İşte "ekonomiyi bize bırakın" diyen IMF yamağı Faik Öztrak'ın sicili! 2001 krizinde de başroldeydi!

CHP Ekonomi Masası heyeti, Giresun Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sanayi kuruluşları ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Öztrak, "Bu ekonomiyi bugün içerisine düştüğü sıkıntıdan biz çıkarırız." dedi. Öztrak, "Borçlanan değil, üreten Türkiye" olunması gerektiğini belirtti. Peki sürekli Türkiye ekonomisi hakkında kriz tellallığı yapan ve ülkeyi "krizden" çıkartacağını iddia eden Faik Öztrak kim?
GÖREVDE OLDUĞU YILLARDA TÜRKİYE BUHRANI YAŞADI
2000-2001 yıllarında BDDK Başkan Yardımcısı ve peşinden 2001-2003 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan çamur siyasetinin sözcüsü olan Faik Öztrak, sömürge yasalarını kabul ederek IMF'den borç para almaya çalıştı ve ayrıca yüzde 190'lık faizler ve yüksek enflasyon ile vatandaşların ekonomik buhran yaşamasına sebebiyet verdi.
BANKALAR PEŞİ SIRA BATTI
'Ekonomi dehası' Faik Öztrak'ın 2.5 yıllık görev süresince bankalar üzerinde de büyük bir baskı oluştu. Öztrak'ın görev yaptığı zamanda 20 bankaya el konuldu ve bu bankalar teker teker battı.
IMF'nin isteği ile zararda olan 20 bankanın faaliyet izni kaldırılmadı. Devlet bu bankalara hissedar yapıldı. BDDK kararı ile hisseleri fona devrolan bankaların tüm yükümlülüklerine garanti verildi.