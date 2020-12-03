İlk defa ev sahibi olacaklar ve evlenecek gençler dikkat! Devletten hibe para müjdesi!

İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara devlet desteği tüm hızı ile devam ediyor. Devlet ilk defa ev sahibi olacaklara ve evlenecek gençlere çeyiz hesabı ve konut hesabı ile karşılıksız, geri ödemesiz hibe para desteği sağlıyor. Türkiye'de konut sahipliği oranı her geçen gün yükselmeye devam ederken insanların ağırlıklı olarak borçlanarak ev sahibi olmayı tercih etmeleri üzerine devlet yeni bir tasarruf sistemi üzerinde çalışmalara başlamıştı. Peki devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile ev alımı başvurusu nasıl yapılır?

Devletin 2020 yılı destek ve hibe para programları tüm hızı ile devam ediyor. Bunlardan en çok talep görenlerden ikisi ise konut hesabı ve çeyiz hesabı olarak öne çıkıyor. İlk defa ev alana devlet desteği verilmesi için açılan konut hesabı ile evlenecek gençlere devlet yardımı için çeyiz hesabı için ödemeler devam ediyor. Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı 2020 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor. Peki devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile ev alımı başvurusu nasıl yapılır?

DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI HANGİ BANKADA?

Aralarında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi bankaların yer aldığı kamu bankaları yanı sıra Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, İş Bankası gibi hemen hemen tüm özel bankalarda açılabiliyor.

Devletin konut ve çeyiz hesabı desteğinden yararlanan kişilerin alacakları devlet katkısı hibe para tutarı 82 bin liraya yükselmiş oldu. Bu rakam her sene Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı rakamı üzerinden hesaplanarak yükseltilmekte olup isteyen kişiler vadeli hesap açarak aynı zamanda hesapta biriktirdikleri para için faiz geliri de elde edebilmektedir.

İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAKLARA DEVLETTEN HİBE PARA DESTEĞİ

Türkiye'de konut sahipliği oranı her geçen gün yükselmeye devam ederken insanların ağırlıklı olarak borçlanarak ev sahibi olmayı tercih etmeleri üzerine devlet yeni bir tasarruf sistemi üzerinde çalışmalara başlamıştı.

Kurulan yeni sistem ile beraber vatandaşların tasarruf ederek ev sahibi olmalarını sağlamak amacı ile konut hesabı hayata geçirilmiş, bankalar üzerinden ev satın almadan önce hesap açarak para birikimi yapan kişilere ilk kez ev sahibi olmaları halinde devlet tarafından hibe para ödemesi yapılması amaçlanmıştı.

Kurulan sistemde konut hesabı ve devlet katkısı her sene bir miktar daha arttırılırken bu da para biriktiren kişiler için daha büyük bir avantajın ortaya çıkmasını sağladı.

İLK DEFA EV SAHİBİ OLANLARA DEVLET KAÇ PARA HİBE PARA VERİYOR?

En az 36 ay ila 47 Ay arasında para biriktiren kişilere 2020 yılı konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası 24 Bin 742 Lira

48-59 Ay arasında para biriktiren kişilere 2020 yılı konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası 26 Bin 645,20 Lira

60 Ay arasında para biriktiren kişilere 2020 yılı konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası 28 Bin 548 Lira lira olarak ödenecek.

Bu rakamlara göre çiftler ev almaları durumunda ayrı ayrı hesap açmaları durumunda 57 bin lira devlet desteği ödemesi yapılmaktadır.

KONUT HESABI DEVLET DESTEĞİ HİBE PARA ALMA ŞARTLARI NELER?

Konut hesabı sadece Türk Lirası para cinsinden açılabilmekte olup isteyen kişiler vadeli isteyen kişiler ise vadesiz olarak açabilmektedir.

Konut hesabı için ilk açılış tarihinde bir kerelik o sene için açıklanan üst limit üzerinden toplu para ödemesi yapılabilmektedir. Yani hesaba bir seferlik sadece açılışta toplu para yatırılmaktadır.

Konut hesabı devlet desteği hibe para alınması için aylık ya da 3 aylık dönemler halinde mutlaka düzenli para yatırılarak hesapta tasarruf edilmesi şarttır.

Birden fazla konut hesabı ya da ortak konut hesabı açılması yasaktır.

12 aylık dönem içerisinde konut hesabından sadece iki defa para çekilmesine izin verilir.

Kişinin Türk vatandaşı olması şarttır.

Konut hesabı açan kişinin 7 Nisan 2015 tarihi itibari ile kendi adlarına bir taşınmaz kaydı bulunmaması şartı vardır.

Hesaptan hibe para alınması için mutlaka en az 36 ay boyunca düzenli para birikimi yapılması şarttır.

Bu şartları taşıyan kişiler hesaplarında biriktirmiş oldukları para tutarı üzerinden yukarıda belirtilen miktarlarda ev sahibi olmaları halinde devlet desteği ile hibe para ödemesi yapılmaktadır.

YENİ EVLENECEK GENÇ ÇİFTLERE DEVLET DESTEĞİ HİBE PARA ÖDEMESİ 2020 YILINDA YÜKSELDİ!

Ev almak isteyen kişilere konut hesabı ile verilen destek evlenecek gençlere ise çeyiz hesabı ile verilmektedir.

ÇEYİZ HESABI DEVLET KATKISI 2020 HİBE PARA ÖDEME MİKTARI KAÇ TL OLDU?

Devlet Destekli Çeyiz Hesabı 36-47 Ay Para Biriktirenler İçin Devlet Katkısı Oranı % 20 Azami Katkı Tutarı 7.967,70 Lira

Devlet Destekli Çeyiz Hesabı 48-59 Ay Para Biriktirenler takvim.com.tr İçin Devlet Katkısı Oranı % 22 Azami Katkı Tutarı 9.193,50 Lira

Devlet Destekli Çeyiz Hesabı 60 Ay ve Üzeri Para Biriktirenler İçin Devlet Katkısı Oranı % 25 Azami Katkı Tutarı 11.032,20 Lira oldu.

Evlenecek çiftlerin her ikisinin de hesap açması durumunda evlenirken devletten alacakları çeyiz hesabı desteği 22 bin 64 lira seviyesine çıkartılmış oldu.

ÇEYİZ HESABI ŞARTLARI NELER?

Evlenecek genç çiftlere verilecek olan destekten yararlanmak isteyen kişilerde aranılan şartlar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

İlk kez evleniyor olmak,

Hesabı açtığı tarih itibari ile henüz 24 yaşını doldurmamış olmak,

Evlilik tarihinden önce en az 3 sene boyuncu düzenli para birikimi yapmak,

27 yaşını doldurmadan evlenmek.

Sizde bu şartları karşılarsanız devletten hibe para desteği ile düzenli para biriktirmeniz halinde 82 bin liraya kadar para alabilirsiniz...

DEVLET DESTEKLİ GERİ ÖDEMESİZ HİBE SAĞLAYAN KONUT HESABI NASIL İŞLEYECEK?

Devlet desteği ile hibe almak için konut hesabı açan kişiler, birikim yaptıkları bankalarda paralarını faize koyabilecekler mi? Devlet destekli konut hesabında üzenli ödeme şartı olacak mı? Konut hesabına toplu ödemeler yapılır mı?

Konut hesabı açan kişiler dilerse paralarını faize koyabilecekler. Kampanya şartlarından birisi de düzenli ödeme talimatı olacak. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme istenecek.

Yukarıda belirlediğimiz şartlara göre devlet destekli geri ödemesiz parayla konut hesabı açan kişilerin arasında en az 36 aylık hesabı olanlara, geri ödemesiz para desteği sağlanacak. Paranın beklediği aylara göre de bu oran artırılacak. Bu programla gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilecek.