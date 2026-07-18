TOKİ Malatya İkizce İlk Evim konutlarında yaşam başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşı sosyal konut projeleriyle güvenli evlerine kavuşturduklarını açıkladı. Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, deprem felaketinin ardından Malatya İkizce'de inşa edilen "İlk Evim" projesi konutlarına yerleşen Mahmut Dönmez ve eşinin, devletin hızlı refleksi sayesinde duydukları memnuniyet ile teşekkür mesajları yer aldı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel