Atatürk resminin üzerindeki kırmızı çizgi... Cüzdanınızda servet var servet! ATM'den 200 TL çekti zengin oldu!

ATM'den 200 TL çekti zengin oldu! Atatürk resminin üzerindeki kırmızı çizgi... Muş'ta esnaf olan Volkan Akaydın, ATM'den çektiği 200 TL'de Atatürk fotoğrafının üzerinden kırmızı bir şerit geçtiğini görünce ilgili bankanın şubesine gitti. Akaydın'ın şikayeti üzerine parayı inceleyen görevliler sahte olmadığını ancak parada baskı hatası olduğunu belirtti. Akaydın, "Koleksiyonculardan gelecek mantıklı tekliflere açığım" diye konuştu. Günü gelen ödemesini yapmak üzere banka ATM'sinden para çeken Volkan Akaydın, banknotlardan birinde Atatürk fotoğrafının üzerinden kırmızı bir şerit geçtiğini görünce ilgili bankanın şubesine gitti.

Cüzdanınızda servet var servet! ATM'den 200 TL çekti zengin oldu! Hatalı basım banknot furyası olanca hızıyla devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanından yeni haberler gelemeye devam ediyor. Bu anlamda son haber ise Muş'tan geldi. Muşlu esnaf Volkan Akaydın, hatalı basım 200 TL'lik banknotunun koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satılığa çıkardı. Akaydın'ın şikayeti üzerine parayı inceleyen görevliler sahte olmadığını ancak parada baskı hatası olduğunu belirtti. Görevliler, parayı Akaydın'a iade etti. Banka görevlileri, Akaydın'dan paranın kendilerine iade edilmesi halinde yerine 200 TL'lik banknot verebileceklerini bildirdi.

ŞİKAYET ETTİ!

Akaydın'ın şikayeti üzerine parayı inceleyen görevliler sahte olmadığını ancak parada baskı hatası olduğunu belirtti. Görevliler, parayı Akaydın'a iade etti. Banka görevlileri, Akaydın'dan paranın kendilerine iade edilmesi halinde yerine 200 TL'lik banknot verebileceklerini bildirdi.

Baskı hatalı parayı iade etmeyi kabul etmeyen Volkan Akaydın, "Parayı bankadan çektikten sonra Atatürk resminin üzerinde boydan boya şerit şeklinde çekilmiş bir tabaka gördüm. Önce sahte olduğunu düşündüm. Banka personeline sorunca sahte olmadığını anladım. Diğer 200'lük banknotlarla karşılaştırdım.

Fakat hiç birinde böyle bir baskı hatasına rastlamadım. Yaklaşık bir ay önce televizyonlarda 50 TL'lik bir banknotta baskı hatasına dair bir haber vardı. Koleksiyoncular paranın peşine düşmüştü.

Bendeki banknotta baskı hatası bariz ortada. Koleksiyonculardan gelecek mantıklı tekliflere açığım" diye konuştu.

BİR HATALI PARA DAHA! AMA BU KEZ ÇOK FARKLI!

Sivas'ta yaşayan Ersoy Yeter, para çekmek için bir bankanın ATM'sine gitti. Çektiği parayı daha sonra başka bir bankaya yatırmaya çalışan Yeter, ATM'nin 50 TL'yi geri iade ettiğini gördü.

Parayı inceleyen 40 yaşındaki Ersoy Yeter, üzerinde iki şerit halinde çizgi ve bir santimlik kayma olduğunu fark etti. Banka görevlisine parayı gösteren Yeter, sahte olmadığını ve sadece baskı hatası olduğunu öğrendi.

Bu tür paraların koleksiyoncuların ilgisini çektiğini belirten Yeter, "Meraklısı olan koleksiyoncular benimle irtibata geçebilir. Ben bunun için herhangi bir fiyat belirlemedim. Böyle bir parayla ilk defa karşılaştım" dedi.

HATALI BASIM 50 TL İÇİN 75 BİN TL TEKLİF EDİLDİ, KABUL ETMEDİ: 'BU PARAYI SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir işyerinde çalışan Mustafa Şahin adlı vatandaşın elinde bulunan bir 50 TL'lik banknot, diğer 50 liralardan farklı.

Banknotun sağ üst köşesinde 50 yazması gerekirken 5 yazıyor. Sahte olması olasılığına karşı bankaların para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçen banknotun, basım hatası olduğu kanıtlandı. Mustafa Şahin, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini, kendisine 75 bin TL teklif edilmesine rağmen satmayı düşünmediğini ve koleksiyon yapacağını ifade etti.

Banknotun sağ üst köşesinde sıfırın eksik olduğunu kaydeden Mustafa Şahin, şunları söyledi:

"Elimdeki parada, '0' rakamı eksik basılmış. Ödemelerimi yaparken parada '0' olmadığını fark ettim. Sahte olduğunu düşündüm. Sonrasında bankaya götürdüm, ama para sayma makinesinden geçti. Sahte para kalemiyle de denedim ama herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm"

'Koleksiyonerler aramaya başladı'



Paralara ilgisi olduğunu ve biriktirmeyi sevdiğini ifade eden Mustafa Şahin, elinde hatalı para olduğunun duyulmasının ardından kendisine teklifler geldiğini belirtti.

"Böyle bir paranın elimde olduğunun duyulmasının ardından bazı koleksiyonerler beni aramaya başladı. Araştırmalarımda böyle paralara yüksek rakamlar ödendiğini öğrendim. Bana da aşağı yukarı 75 bin TL'lik teklif geldi. Bu parayı satmayı düşünmüyorum. Böyle paraları da toplamayı istiyorum"

Türkiye'de hatalı basım olan birkaç banknot var

Hatalı paranın yaklaşık 15 gün önce eline geçtiğini söyleyen Şahin, Türkiye'de bu şekilde birkaç hatalı basım banknotun olduğunu belirtti.