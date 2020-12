52.900 TL peşin aylık 2.990 TL taksitle otomobil alın! Fiat Agea Hatchback'te Aralık kampanyası: 91.000 TL'ye 48 ay vade...

Aralık ayının gelmesiyle birlikte otomobil firmaları kampanyalara hız verdi. Fiat Agea Hatchback 91.000 TL'ye 48 ay vade müjdesiyle! Araba markaları şu yarıyılda yurttaşların araba alabilmeleri için muhtelif kampanyalar tertip etmeye devam ediyor. Bu anlamda 52.900 TL peşinat aylık 2.990 TL taksitle Fiat Agea arabaya arz var. Kampanyada belirtilen peşinat ve taksit meblağı Egea Ailesi modellerinde 91.000 TL meblağında, 48 ay vade, 1,66% faiz oranı ile kredi kullanımında geçerlidir. Yaşanan gerilimli etrafın tesiri ve covid-19 salgınının oluşturduğu gergin piyasalar sebebiyle vasıta satışları ve otomotiv sektöründe imal sürati kesildi. Bu bağlamda en fazla araba satan marka olan Fiat devreye girdi.

Fiat merak edilen yeni modellerinin en yeni fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin merak edilen aktüel maliyet listesi... Fiat markasından yapılan açıklamaya göre bu ay içerisinde geçerli olacak kampanya kapsamında seçim edilen Fiat taşıtı özellikle Fiat egea model ailesine katılmış mahsullerde 52.900 TL peşinat ve 2.990 TL taksitle bu taşıtlara sahip olunabilir. Kampanyada belirtilen peşinat ve taksit tutarı Egea Ailesi modellerinde 91.000 TL tutarında, 48 ay vade, 1,66% faiz oranı ile kredi kullanımında geçerlidir. Kampanyadan ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir.



Egea Hatchback 52.900 TL Peşin, Aylık 2.990 TL Taksitle

FİAT 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNE ARALIK AYI FİYATLARI

Fiat sıfır araba modelleri Aralık ayı güncel fiyat listesi;

2020 model Fiat Egea yeni fiyat listesi



- Easy 1.4 Fire 95: 123.900 TL

- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 159.900 TL

- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 208.900 TL

- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 140.800 TL

- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 173.900 TL

- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 211.900 TL

- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 211.900 TL

- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 144.700 TL

- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 177.900 TL

- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 215.900 TL

- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 215.900 TL

- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 219.900 TL

- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 219.900 TL

2020 model Fiat 500 yeni fiyat listesi



- 500 Popstar 1.2 Fire 69HP MTA: 171.000 TL

- 500 Lounge 1.2 Fire 69 HP MTA: 181.900 TL

- 500 Star 1.2 Fire 69HP MTA: 191.900 TL

- 500 Rockstar 1.2 Fire 69HP MTA: 191.900 TL

- 500C Lounge 1.2 Fire 69HP MTA: 201.900 TL

- 500C Star 1.2 Fire 69HP MTA: 211.900 TL

2020 model Fiat 500L yeni fiyat listesi



- 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 182.900 TL

- 500L Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 227.900 TL

- 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT: 192.900 TL

- 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 285.900 TL

- 500L Wagon 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 295.900 TL

2020 model Fiat 500X yeni fiyat listesi



- 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT: 219.900 TL

- 500X City Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 312.600 TL

- 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 317.000 TL

- 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 327.800 TL

- 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT: 342.200 TL

2020 model Fiat Panda yeni fiyat listesi



- Urban 1.2 69 HP: 129.900 TL

- Cross 1.2 69 HP: 143.700 TL

- Cross 4x4 0.9 85 HP: 184.900 TL

2020 model Fiat Fiorino Panorama yeni fiyat listesi



- Pop 1.3 M.Jet 95HP: 164.900 TL

- Premio 1.3 M.Jet 95HP: 179.900 TL

2020 model Fiat Doblo Panorama yeni fiyat listesi



- Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 201.900 TL

- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 210.900 TL

- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 215.900 TL