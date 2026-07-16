CANLI YAYIN
DÜNYA KUPASI
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Dünya Videoları
ABD ordusundan İran'a hava harekatı: Bender Abbas'ta köprü vuruldu
ABD ordusundan İran'a hava harekatı: Bender Abbas'ta köprü vuruldu
Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 23:32
Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 23:36
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
ABD ordusunun İran'ın Bender Abbas kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında stratejik bir köprünün vurulduğu bildirildi.
SONRAKİ HABER
Zelenskiy'den Bakan Fidan'a liyakat nişanı: Kiev'de ikili ilişkiler ele alındı
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Dünya
Bunlar da Var
08:34
Ankara'da EGO otobüsünün iş yerine çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı!
16.07.2026
Perşembe
02:17
CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı!
16.07.2026
Perşembe
02:49
Terörsüz Türkiye çerçeve yasası detayları belli oldu
16.07.2026
Perşembe
00:15
Haluk Levent elleri kelepçeli şekilde cezaevine sevk edildi
16.07.2026
Perşembe
CANLI YAYIN