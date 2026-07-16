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ABD ordusundan İran'a hava harekatı: Bender Abbas'ta köprü vuruldu

ABD ordusundan İran'a hava harekatı: Bender Abbas'ta köprü vuruldu

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ABD ordusunun İran'ın Bender Abbas kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında stratejik bir köprünün vurulduğu bildirildi.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya

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