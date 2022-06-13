İşçi ve işverenlerin yakından takip ettiği Asgari ücret zammında gözler Temmuz ayına çevrilmişken Başkan Erdoğan'dan ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2022 ile ilgili net açıklama geldi. Erdoğan; "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.'' dedi. Erdoğan'ın zam açıklaması sonrası vatandaşlar arama motorlarından; Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? soruları aratılmaya başlandı. İşte detaylar...