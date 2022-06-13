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Başkan Erdoğan'dan ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2022 açıklaması: ''Enflasyon farklarıyla her kesimi rahatlatacağız''

Başkan Erdoğan'dan ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2022 açıklaması: ''Enflasyon farklarıyla her kesimi rahatlatacağız''
13.06.2022 14:58 - Son Güncelleme: 13.06.2022 14:59

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İşçi ve işverenlerin yakından takip ettiği Asgari ücret zammında gözler Temmuz ayına çevrilmişken Başkan Erdoğan'dan ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2022 ile ilgili net açıklama geldi. Erdoğan; "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.'' dedi. Erdoğan'ın zam açıklaması sonrası vatandaşlar arama motorlarından; Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? soruları aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

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