Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomide yeni yol haritasını açıkladı: ''Programımızın üç temel bileşeni var''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek twitter hesabından enflasyonu tek haneye düşürecek yeni ekonomi politikasının 3 temel bileşenini açıkladı. Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Programımızın üç temel bileşeni var:

- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

- Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.