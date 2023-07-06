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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomide yeni yol haritasını açıkladı: ''Programımızın üç temel bileşeni var''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomide yeni yol haritasını açıkladı: ''Programımızın üç temel bileşeni var''
06.07.2023 10:05

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Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu tek haneye düşürecek yeni ekonomi politikasının 3 temel bileşenini açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek twitter hesabından enflasyonu tek haneye düşürecek yeni ekonomi politikasının 3 temel bileşenini açıkladı. Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Programımızın üç temel bileşeni var:

- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

- Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.

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