Çalışana ve çalışmayana 10 bin TL! Destekten kimler yararlanabilir? 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 01.04.2020 09:55

Kamu bankalarının Coronavirüs nedeniyle vatandaşların elini rahatlatmak için başlattığı destek için başvurular bugünden itibaren alınacak. Peki, destekten kimler yararlanabilir? Nasıl başvurulacak? İşte 10 bin liraya varan desteğin detayları.

Coronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın başlattığı bireysel (tüketici) kredi desteğine başvurular bugünden itibaren alınacak. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla devreye alınan Temel İhtiyaç Desteği ile 10 bin liraya varan kredi imkanı olacak. Destekten yararlanmak için bunlara dikkat edin:





KİMLER YARARLANACAK?

Aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan herkes başvurabilecek.





DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ NELER?

En önemli özelliği, 6 ay ödemesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar çıkıyor olması. Maksimum limiti 10 bin lira olan desteğin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli.





NASIL BAŞVURULACAK?

Kredi için 3 kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.





3 BANKAYA BİRDEN BAŞVURABİLİR MİYİZ?

Müşteriler Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek.



DESTEĞİ NASIL ÇEKEBİLECEĞİZ?

Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına destek tutarları aktarılacak. Müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.





GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

10 bin lira için: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek. 7 bin 500 lira için: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek. 5 bin lira için: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.



KATILIM BÜYÜDÜ

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altı olan müşteriler için 10 bin liraya varan finansman uygulaması başlattı.







DEVLET KEFİL OLACAK

Hükümet; vatandaşların ihtiyaçları için destek paketlerini devreye alırken, kamu bankalarının sunduğu kredi de ihtiyacı olanlara nefes aldıracak. Mevcut kredi kuralları uygulanmayacak, ödeme gücü kontrolü yapılmayacak. Salgın nedeniyle para kazanamayan simitçi, toplu ulaşım çalışanı gibi şu anda işi olmayanlar da yararlanacak. Devlet vatandaşa kefil olurken, kredi kullandırılırken beyan esas olacak. Kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz / kâr payı oranı uygulanacak. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken; 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.



Hazal ATEŞ Son dakika: 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi desteğine başvuru şartları nelerdir? Bankalardan vatandaşa 10 bin TL'lik destek kredisi