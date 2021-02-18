Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Piyasalar faiz kararına kilitlendi! Faiz kararı ne olur?

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayı Para Politikası Kurulu (PKK) toplantısı bugün yapılacak. Ocak ayında yapılan yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu. Piyasalar Merkez Bankası’nın açıklayacağı karara odaklandı. Peki faiz kararı ne olur? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın bugün 14.00'te açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kasım ve aralık toplantılarında yapılan güçlü parasal sıkılaştırmanın, krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin belirgin hale gelmesinin beklendiği anlatılmıştı.





Açıklamada, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun müddet sürdürüleceği ve gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceği bilgisi verilmişti.





TÜRK LİRASI 6 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Son toplantıdan bu yana Türk varlıklarında toparlanma ivmesinin de güçlendiği görüldü. Bir önceki toplantı tarihinde 7,40 seviyelerinde olan Dolar/TL kuru Şubat toplantısınını yapılacağı günün ilk işlemlerinde 6,97 seviyesini gördü. Kurda bu süreçte 6,90 seviyesinin altı test edildi. Böylelikle bir önceki toplantıdan bu yana dolar/TL kurunda yüzde 5'in üzerinde düşüş kaydedildi.





Benzer eğilim Türkiye'nin risk priminde de görüldü. Ocak toplantısı döneminde 320 baz puan üzerinde olan risk primi 280 baz puan seviyelerini test etti.





Bunlara karşın tahvil faizlerinde küresel piyasalarda da öne çıktığı gibi bir yükseliş olduğu izlendi. Gösterge tahvil faizi bu süreçte yüzde 15 seviyesini test etti.





İLK SÖYLEŞİDE SIKILAŞMA MESAJLARI SÜRDÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Reuters'a yaptığı açıklamada uzun süre faiz indirimini gündeme almalarının olası görünmediğine dikkat çekti.







Ağbal, "Orta vadeli enflasyon hedefimiz olan yüzde 5 oranının oldukça uzağındayız. Ocak Enflasyon Raporu'nda sunduğumuz tahminler bu hedefe 2023 yılında ulaşabileceğimizi göstermektedir.





Bu nedenle, para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.





Ağbal söyleşide ilave sıkılaşma mesajı da verdi. Ağbal buna ilişkin olarak, "Enflasyon görünümünde ortaya çıkan geleceğe dönük yukarı yönlü riskleri dikkate alarak sıkı para politikası adımları atıyoruz. Bu çerçevede, 10,25 olan politika faiz oranını önce 15'e daha sonra 17'ye çıkardık. Enflasyon üzerinde ortaya çıkabilecek riskleri dikkate alarak gerekirse ilave sıkılaştırma yapabiliriz." ifadelerini kullandı.





BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin yüzde 17,00'de sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ankete katılan 21 ekonomistin 5'i 100 baz puan, 1'i 75 baz puan artış beklerken, 15 ekonomist değişiklik olmayacağını öngörüyor. Ocak ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.