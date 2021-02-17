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    • Ekonomi
    • 17.02.2021 17:32
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    • 17.02.2021 17:32
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    ve ne kadar oldu? Dolar ve euro günü nasıl kapattı? 17 Şubat CANLI döviz kurlarında son durum

    ve kurlarındaki gelişmeleri anbean takip edenler konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,000 liradan güne başladı. Serbest piyasada avronun satış fiyatı ise 8,4700 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0000 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4720 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro günü nasıl kapattı? İşte 17 Şubat canlı döviz kurlarında son durum

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Dolar ve euro döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri anbean inceleniyor. Dün, dolar/TL 6,8977 ile 4 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,0007'den tamamlamıştı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro günü nasıl kapattı? İşte döviz kurlarında son gelişmeler

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 404 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 404 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 401 bin 280 lirayı, en yüksek ise 405 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 404 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 461 milyon 708 bin 711,46 lira, işlem miktarı ise 1.156,66 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 483 milyon 24 bin 19,20 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 azalışla 417,64 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 değer kaybıyla 13.989 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 azalışla 6.722 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 5.770 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 8.153 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 azalarak 23.352 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,31 azalışla 1,2074 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşılama çalışmaları ve ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ile ilgili haber akışının, gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

        Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ile makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyelerinin toplantısı ve sonrasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarının da takip edileceğini söyledi.

        ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ GERİLEDİ

        Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi pozitif ayrıştı.

        Çin'de resmi tatil devam ederken, bugün Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başlandı. Ülkede aşı programının en az 70 ülkeden daha geç başlatılması, bu yaz gerçekleştirilmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları'na kadar aşılamada yeterli kişiye ulaşılıp ulaşılamayacağına dair tartışmaları beraberinde getirdi.

        Olimpiyatların yeniden ertelenmesi durumunun milyarlarca dolara mal olacağına işaret eden analistler, Çin'in gelecek yıl yapılacak Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacağını, bu nedenle programda bir aksama olmamasının daha da önemli hale geldiğini söyledi.

        Bugün Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerine göre, ihracat ocakta yüzde 6,4 artmasına karşın beklentilerin altında kalırken, ithalat ise yüzde 9,5 ile tahminlerden fazla geriledi. Bu gelişmelerle Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,6 düşüşle 30.292 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 106,1 seviyelerine yükseldi.

        Hafta başından bu yana Asya genelinde gözlenen yükseliş sonrası gelen kar satışlarıyla Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 51.779 puanda ve Avusturalya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 6.885 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalarak 3.134 puandan kapandı.

        Pozitif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,1 artışla 31.070 puanda bulunuyor.

            PETROL VE ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

            ABD'de açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanmanın öngörülenden hızlı olacağına ilişkin umutları artırması, güvenli limandan çıkışları artırınca, 1,800 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,790 dolar sınırında.

            Analistlere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Başkanı James Bullard'ın açıklamalarıyla altın gücünü kaybetti. Bullard, enflasyonun bu yıl yükselmesini beklediğini, ABD'de mali durumun genel olarak iyi olduğunu ve büyüme hızının Çin'i geçebileceğini savundu. Merkez bankacısının, ekonomiye ilişkin olumlu mesajlar vermesi, doları güçlendirirken, altını zayıflattı.

            Ekonomik toparlanma beklentisiyle, son üç gündür 63 doların üzerinde işlem gören Brent petrolün varil fiyatı 62 dolar düzeyine geriledi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.08 düşüşle 62.91 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.20 düşüşle 60.14 dolar,

            - altın yüzde 0.22 düşüşle 1,791.39 dolar,

            - gümüş yüzde 0.26 artışla 27.29 dolar,

            - bakır yüzde 0.38 artışla 8,427.00 dolar,

            - platin yüzde 1.02 düşüşle 1,251.62 dolar,

            - paladyum yüzde 0.27 düşüşle 2,386.92 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro günü nasıl kapattı? 17 Şubat CANLI döviz kurlarında son durum