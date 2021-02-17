Dolar ve euro döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri anbean inceleniyor. Dün, dolar/TL 6,8977 ile 4 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,0007'den tamamlamıştı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro günü nasıl kapattı? İşte döviz kurlarında son gelişmeler

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?