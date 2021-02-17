Dolar ve euro döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri anbean inceleniyor. Dün, dolar/TL 6,8977 ile 4 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,0007'den tamamlamıştı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro günü nasıl kapattı? İşte döviz kurlarında son gelişmeler
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 404 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 404 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 401 bin 280 lirayı, en yüksek ise 405 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 404 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 461 milyon 708 bin 711,46 lira, işlem miktarı ise 1.156,66 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 483 milyon 24 bin 19,20 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 azalışla 417,64 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 değer kaybıyla 13.989 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 azalışla 6.722 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 5.770 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 8.153 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 azalarak 23.352 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,31 azalışla 1,2074 seviyesinden işlem görüyor.