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    • Ekonomi
    • 16.02.2021 12:20
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    • 16.02.2021 12:20
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    da parası olana müthiş haber! zirve yaptı! 50.000 ve 100.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

    Yatırımcılar dikkat! mevduat fırladı! Paralarını 32 günlük hesabında yatıracak olan vatandaşlar için faiz oranları güncellendi. Gelişmeleri yakından takip edenler, güncel faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankalar arasında rekabeti hız kazandı, bankada parası olanlara sevindiren haber geldi! Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına sebep oldu. Peki Şubat 2021'de hangisi? 50 bin ve 100 bin TL bir ayda kaç lira faiz kazancı sağlar?

    takvim.com.tr
    50 bin ve 100 bin TL 1 ayda kaç TL faiz kazancı sağlar?

    Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılışma adımları en çok bankada parası olanlara yaradı. Bankada parası olanlar için bankaların vadeli faizleri yükseldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı öğrenmek istiyor.Haberimizde bu gidişatla alakalı tüm ayrıntıları veriyoruz. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz.

    50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

    100.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

        100.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

        VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Bankada parası olana müthiş haber! Faiz oranları zirve yaptı! 50.000 ve 100.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?