Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.02.2021 09:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2021 09:14
    ABONE OL

    kararı öncesi da flaş gelişme! , ?

    Yurt içi piyasalarda gözler 18 Şubat'taki 'nın Para Politikası Kurulu toplantısını çevrildi. öncesi dün 6 ay aranın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek 6,95 TL seviyesinden işlem gördü. Piyasalar Merkez Bankası'ndan çıkacak kararına kilitlenmişken, dolarda yaşanan gevşeme euro ve altına da yansıdı. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Faizler yükselecek mi? Dolar ve euroda son durum ne? İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri...

    Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolarda flaş gelişme

    Küresel piyasalarda zayıflayan dolar kuru, TCMB'nin kasım ayından bu yana attığı adımlarla yurt içerisinde de zayıf seyrini sürdürüyor. Dolar/TL 7 liranın altına inerek 6.94 TL'ye geriledi.

    Merkez Bankası'nın yeni toplantısı 18 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Bu toplantıda da piyasanın önünden gitmeye devam etmesi bekleniyor. Faizde 2 puanlık reel getiri korunduğu sürece TL varlıklar ilgi görmeye devam edecektir. Bu durumun tahvillere yabancı para girişini de teşvik etmesi beklenmeli.

    TCMB, yeni faiz kararı için şubat enflasyonunu görmek isteyebilir. Ancak bu toplantıda vereceği mesajlar da çok net olacaktır. Dolar kurundaki gevşeme sonrası şimdi gözler döviz rezervlerinde. Merkez Bankası'nın rezervlere ilişkin şeffaf bilgilendirmeler yapması, piyasalarda öngörülebilirlik açısından önem taşıyor. Dolar kurunda gerilemenin devam etmesi halinde destekler 6.80 ve 6.50 seviyelerinde bulunuyor.

    TÜRK LİRASI GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR
    Yurt içinde, BIST 100 endeksinde küresel piyasalara paralel karışık bir seyir izlenirken, düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL 7,0088-7,1401 bandında hareket etti.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı verilere göre geçen yıl aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 9 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 12,1 artış oldu.

        Analistler, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığı dönemde sanayi üretiminin iyi bir performans gösterdiğini kaydederek, veri sonrası 2020 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin yukarı revize edileceğini kaydetti.

        TCMB verilerine göre, cari işlemler hesabı geçen yılın aralık ayında 3 milyar 210 milyon dolar açık verdi. Böylece 2020 yılında cari açık 36 milyar 724 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise kasımda yüzde 12,9'a çıktı. Bu gelişmelerle, hafta içinde 7,0088 ile son 6 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, üst üste dördüncü haftada da gerilemesinin ardından haftalık bazda yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,0289'dan kapandı.

        BIST 100 endeksi ise haftalık bazda yüzde 0,74 değer kazanarak 1.538,44 puandan kapanış yaptı. Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle borsada hisse ve sektör bazlı hareketliliklerin arttığı görüldü.

        MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
        Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi. TCMB faiz kararını 18 Şubat Perşembe günü açıklayacak.

        MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?
        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550-1.570 bandının önemli direnç bölgesi konumuna geldiğini belirterek, 1.525 ve 1.505 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını söyledi.

        Gelecek hafta yurt içinde perşembe günü TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu yüzde 17 olan politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

        Bununla birlikte ocak ayındaki karar metninde çok güçlü bir iletişim dilinin kullanıldığına dikkati çeken analistler, karar metnindeki olası değişikliklerin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

            Ocaktaki toplantı sonrası açıklanan karar metninde özellikle "2021 yıl sonu enflasyon tahmin hedefi dikkate alınarak sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" şeklindeki yönlendirmeler piyasalarda olumlu karşılık bulmuştu.

            15 Şubat haftasında pazartesi bütçe dengesi ve konut satışları, salı konut fiyat endeksi, perşembe tüketici güven endeksi ve cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kredi notu değerlendirme raporuyla birlikte hafta boyunca şirketlerin finansal sonuçları takip edilecek.

            KURUMSAL YATIRIMCI
            Kurumsal yatırımcıların BIST 30'da yüzde 10'un üzerinde aldığı hisseler ağırlıklı olarak sanayi ve hizmet sektörünün öncü hisselerinde toplanmış görünüyor. Bu hisseler: Kardemir D, Ereğli Demir Çelik, Türk Telekom, Migros, Tekfen Holding, Arçelik, Koç Holding, Pegasus, İş Bankası C, Şişe Cam, Petkim ve Tüpraş.

            YATIRIMCILAR AÇISINDAN MART AYI ZORLU GEÇEBİLİR
            Şubat sonuna kadar piyasaların olumlu seyri devam etmesi beklenmeli. Ancak mart ayı ile birlikte, aşılamanın seyri, yurt dışı ilişkilerde yaşanabilecek gelişmeler, enflasyon verisi ve makro ekonomik verilerdeki gelişmeler izlenecek. Reformlar ve reel faiz marjı yabancıların takip edeceği ana göstergeler olacak.

                KORKU ENDEKSİ VIX DÜŞÜŞTE
                Korku Endeksi VIX, 19.97 seviyesine gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine indi. Bu da borsalara olan ilginin sürmesine neden oluyor. Küresel bazda hisse senetleri dünya GSYIH'nın yüzde 110'unu aşmış durumda.

                Bu nedenle her ne kadar veriler hisse senetlerini desteklese de tedirginlik gözleniyor. Bu nedenle olası bir düşüşte çok sert geri çekilmelerin yaşanması gündeme gelebilir.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolarda flaş gelişme! Faiz artacak mı, dolar ne kadar?