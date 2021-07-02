Faizsiz konut şirketlerine tasfiye! Para yatıranların durumu ne olacak? BDDK'dan flaş karar

Son dakika haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı. İşte başvuru yapan, tasfiye edilen ve incelenen şirketlerin listesi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi.

BDDK'nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

21 ŞİRKETİN TASFİYESİNE KARAR VERİLDİ

Buna göre Kurul, intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyesine karar kıldı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.



14 ŞİRKETİN TALEPLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME DEVAM EDİYOR

BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.



İŞTE O ŞİRKETLER

1-UMUTEVİM YATIRIM ORG. A.Ş (İNTİBAK)

2- FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş (İNTİBAK)

3- EMİN EVİM EMİN OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK)

4- KATILIMEVİM OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

5- MESKENFİNANS GAYRİMENKUL YATIRIM ORG. SAN. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK)

6- KUMBARAEVİM ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

7-İMECE YATIRIM ORG. A.Ş. (İNTİBAK)

8- YENİEVİM TASARRUFU GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

9- NAREVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

10- SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. (İNTİBAK)

11- PAMUK EVİM ORG. GAYRİMENKUL OTO. İNŞ. MÜH. MİM. TUR. KAT. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

12- EZOGELİN TASARRUF GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

13- BİREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org. Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

14 ÇÖZÜM TASARRUF ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org. Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti.

Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.

İntibak talepleri reddedilen ve tasfiyelerine karar verilen şirketlerin listesi şöyle:

1 İktisatevim Gayrimenkul AŞ

2 Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ

3 Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

4 Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ

5 Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

6 Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ

7 Yaşamevim Gayrimenkul AŞ

8 HH Aydın Yatırım Holding AŞ

9 İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

10 Varlıkevim Gayrimenkul AŞ

11 İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ

12 İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ

13 Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ

14 Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

15 Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ

16 Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ

17 Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ



18 Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ

19 Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ

20 Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ

21 Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ





35 ŞİRKET BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

BDDK tarafından ilan edilen listeye göre, 35 şirket intibak başvurusunda bulunmuştu. Bu şirketlerden 23'ü tek başına, 12'si ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere başvuruyu gerçekleştirdi.

İŞTE O 35 ŞİRKET

BDDK'ya intibak başvurusunda bulunan şirketler şöyle:

1 UMUTEVİM YATIRIM ORG. A.Ş. İNTİBAK

2 FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. İNTİBAK

3 EMİN EVİM EMİN OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

4 KATILIMEVİM OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

5 MESKENFİNANS GAYRİMENKUL YATIRIM ORG. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

6 KUMBARAEVİM ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

7 BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş. İNTİBAK

8 İMECE YATIRIM ORG. A.Ş. İNTİBAK

9 YENİEVİM TASARRUFU GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. İNTİBAK

10 FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

11 FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTO. ORG. A.Ş. İNTİBAK

12 YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK

13 ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. İNTİBAK

14 TASARRUF ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. A.Ş. İNTİBAK

15 İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

16 GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

17 HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTO. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

18 İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK

19 DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK

20 NAREVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

21 MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ENER. ORG. VE PAZ. TİC. A.Ş. İNTİBAK

22 SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. İNTİBAK

23 DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş. İNTİBAK

24 İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK (Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

25 VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

26 İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK (İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

27 PAMUK EVİM ORG. GAYRİMENKUL OTO. İNŞ. MÜH. MİM. TUR. KAT. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

28 VİZYONEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. PAZ. SAN. TİC. A.Ş.

29 EZOGELİN TASARRUF GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.

30 BİREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK (Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org. Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

31 ÇÖZÜM TASARRUF ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş.

32 BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORG. İLET. OTO. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK (Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. ve Org. A.Ş. çatısı altında devir suretiyle)

33 GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. VE ORG. A.Ş.

34 DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞ. TAAH. OTO. ORG. SAN. TİC. A.Ş. İNTİBAK (Destekevim Gayrimenkul İnş. Taah. Oto. Org. San. Tic. A.Ş. çatısı altında Birleşme suretiyle)

35 GÜVENCE TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. San. Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

TALİMATI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Faizsiz konutla ilgili Şubat ayında Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a talimat vererek, "Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikâyetler artıyor, yakında Kombassan, Çiftlik Bank işine dönecek. Batarlarsa devlete yük olacak hepsi" demişti. Talimatın ardından yaklaşık 20 günde çıkan kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.



7 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen 'tasarruf finansman' sistemine ilişkin yasanın 7 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyetine ilişkin yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için "organizasyon ücreti", "tahsisat", "tasarruf finansman faaliyeti" ile "tasarruf fon havuzu" gibi kavramlar eklendi.