Haberler Ekonomi Ayda 1.144 TL’ye emeklilik! Primi eksik olanlar, çalışma imkanı bulamayanlar, ev kadınları dikkat: İsteğe bağlı sigorta... Ayda 1.144 TL’ye emeklilik! Primi eksik olanlar, çalışma imkanı bulamayanlar, ev kadınları dikkat: İsteğe bağlı sigorta... Primi eksik olanlar ile çalışma imkanı bulamayanlara, isteğe bağlı sigorta emeklilik yolunu açıyor. Bunun için aylık bin 144 lira prim yatırmak yetiyor. Peki, isteğe bağlı sigorta ile emeklilikten kimler yararlanabilir? Ne kadar ödeme yapılıyor? İşte primi eksik lan, emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar... 29.09.2021 06:57 - Son Güncelleme: 29.09.2021 06:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





Türkiye'de emeklilik için 3 şart bulunuyor. GALERİ DEVAM EDİYOR İşe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesi.



SSK kapsamındaki bu emeklilik şartları 9 Eylül 1999'dan sonra değişikliğe uğradı ve yıl şartı ortadan kalktı. Buradaki en önemli şartlardan olan prim ödeme şartı ise değişik şekillerde oluyor.



Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor.

ÖDENMEYEN PRİME YAPILANDIRMA FIRSATI

Başvurunun 30 Eylül'de sona ereceği yapılandırma fırsatı, ödeme imkanı ortadan kalkmayan isteğe bağlı primleri için de kolaylık sağlıyor.





Bu ay başvuranlar, geçen yılın Ekim ayından sonraki döneme ait borçlarını yapılandırabilecek.





Borcun meydana geldiği tarihteki ana para peşin veya taksitle ödenebilecek.

Peşinde enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.







NEREYE VE NASIL BAŞVURULMALI?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekiyor.





Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli oluyor.