Esnafa son dakika müjde haberi! Hibe desteği ödemeleri yarından itibaren başlıyor!

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa ödemelerin yarından itibaren başlayacağını söyledi.

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa ödemelerin yarından itibaren başlayacağını söyledi.

HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI VE ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği NACE kodları paylaşılarak destek paketinden kimlerin yararlanabileceği açıklanmıştı. İşte, hibe desteği NACE kodları ve 5 bin TL - 3 bin TL esnafa destek ödemeleri şartları...

3 BİN TL'LİK HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Oyuncu ajansları, sürücü, gemici, dil, muhasebe kursları, kurs ve etüt merkezleri, yazılım ve bilgisayar dersi veren kurslar, mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri, özel kreşler, çocuk kulüpleri, tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması, dikiş, nakış, güzellik, kuaförlük, berberlik kurslarının faaliyetleri, kendi hesabına çalışan valeler, hamallık hizmetleri, yazar, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, pizzacılar, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri, ayakkabı boyama hizmetleri, dondurma imalatı, lokaller (alkollüalkolsüz), dondurmacılar, fotoğrafçılar, çorbacılar, fast-food'lar vb.

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLER ALABİLECEK?

Tez, yazım büroları, dans pistleri, diskotekler, nikah salonları, kaplıca, spa merkezleri, atış poligonları, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, sinemalar, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, plaj alanlarının işletilmesi, fayton ve bisikletle yolcu taşımacılığı, hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri, zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi yerler, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları, spor tesislerinin işletilmesi, bilardo salonlarının faaliyetleri, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri, büro destek hizmetleri, bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri vb.