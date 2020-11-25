Esnafa fatura ve kira ödemelerinde hibe desteği sağlanacak

Ekonomide müjdeli son dakika haberini Bakan Ruhsar Pekcan bizzat verdi. Buna göre darda olan esnafların fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan planlanan hibe desteğinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalar yaptı ve kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda yardım sağlanacağının müjdesini verdi. İşte Pekcan'ın hibe desteğine ilişkin bilgi verdiği son dakika açıklamaları...

Son Dakika: Devlet belirli yardımlarda bulunmakta olup bunlardan biri de kira yardımı olarak öne çıkmaktadır. Devletten kira yardımı almak isteyen kişilerin öncelikle aranılan kriterlere uygun olması gerekmektedir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 yılının bütçe sunumunu yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan , dikkat çeken açıklamalarda bulunurken darda olan vatandaşlara hibe ve kira desteği sağlanacağını söyledi. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren, dükkanlarını geç açıp erken kapatmak zorunda kalan, bazen siftah yapamadan dükkanını kapatmak zorunda kalan esnaflara yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını söyleyen Bakan Pekcan, söz konusu çalışma ile esnaflara kira ve hibe desteği sağlanacağını söyledi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Esnaflara kira ve fatura yardımı yapılacağını, hibe desteği sağlanacağını söyleyen Bakan Pekcak, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin başladığını, ensafların fatura ile kiralarının pandemi sürecinde hibe yardımı ile karşılanacağını , esnafa destek sağlanacağını söyledi. Bakan Pekcan açıklamasında, "Hazine tarafından esnafa kullandırılan faiz indirimli krediler, ertelemeler nedeniyle 1 Ocak-31 Ekim'de Halkbank'a yapılan gelir kaybı 2.6 milyar lira olarak bildirilmiştir. Oda, borsa mevduatlarının bankalara yatırılmasıyla oluşturulan kaynaktan düşük faizli kredi imkânı sağlandı, 50 bin firmaya 3 milyar lira Nefes Kredisi kullandırıldı" diyerek sağlanan destekler hakkında kısa bir bilgi verdi.

Esnafların mağduriyetlerini bildiklerini, bu mağduriyetlerin farkında olduklarını, bu konuda çalışma yaptıklarını söyledi ve duyuruyu yakın zamanda yapacaklarını söyledi. Bakan Pakcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yakın zamanda duyurusunu yapacağımız yeni bir çalışma başlattık. Bakanlık olarak global firmalarla iletişime geçtik, onlara sosyal sorumluluk projeleri kapsamında esnafa ne gibi destekler verebiliriz? Bununla ilgili bir çalışmamız var"

Bakan, hibe ve proje dışında esnafa destek paketlerinin de gündemde olduğunu söyledi. Bakan Pekcan, projenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. Projenin detaylarının açıklanması ile başvuruya dair detaylar da belli olacak.

Devletten Kira Yardımı Nasıl Alınır?

Devletten kira yardımı almak isteyen kişilerin öncelikle aranılan kriterlere uygun olması gerekmektedir. Aylık geliri düşük olan kişilere kriterlere uygun olmaları durumunda devletten düzenli kira yardımı ödemesi yapılmaktadır.

Kaymakamlıktan ve Valilik Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Devlet kalacak yeri olmayan kişiler için kalacak yer imkanı sunarken aynı zamanda çok zor durumada olan kiracılar içinde kira yardımı ödemesi yapıyor.

Belediyelerin kira yardımı ödemelerinin yanı sıra kömür ve yakacak yardımı ödemeleri de bulunurken aynı zamanda yeni çıkarılan yasa ile dar gelirli ailelere 80 lira elektirk yardımı ödemesi de yapılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler, kaymakamlık ve valilik kira yardımı ödemelerinin yanı sıra aynı zamanda özel vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler tarafından da düzenli kira yardımı yapılmaktadır.

Kira yardımı başvurusu için Valilik, belediye ve Kaymakamlık binalarında yer alan sosyal hizmetler bölümüne şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı 595 Lira Olan İller

Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Kilis illerinde kentsel dönüşüm kira yardımı 595 lira olup bir kereye mahsus olmak üzere kiracılara 1.190 lira ve sınırlı ayni hak sahiplerine de 2 bin 975 lira ödeme yapılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı 675 Lira Olan İller

Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce illerinde kentsel dönüşüm kira yardımı olarak 675 lira ödenmekte olup bir kereye mahsus olmak üzere kiracılara 1.350 lira ve sınırlı ayni hak sahiplerine de 3 Bin 375 lira ödeme yapılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı 755 Lira Olan İller

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale illerinde kentsel dönüşüm kira yardımı 755 lira olarak ödenmekte olup bir kereye mahsus olmak üzere kiracılara 1.510 lira ve sınırlı ayni hak sahiplerine de 3 Bin 775 lira ödeme yapılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı 830 Lira Olan İller

Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde kentsel dönüşüm kira yardımı 830 lira olarak ödenmekte olpu bir kereye mahsus olmak üzere kiracılara 1.660 lira ve sınırlı ayni hak sahiplerine de 4 Bin 150 lira ödeme yapılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı 905 Lira Olan İller

Adana, Antalya, Bursa ve Konya illerinde kentsel dönüşüm kira yardımı olarak 905 lira olarak ödenmekte olup bir kereye mahsus olmak üzere kiracılara 1.810 lira ve sınırlı ayni hak sahiplerine de 4 Bin 525 lira ödeme yapılmaktadır.