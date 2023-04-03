Nisan ayıyla birlikte enflasyon oranı için geri sayım sona erdi. Şimdi tüm vatandaşlar TÜİK tarafından açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine odaklandı. Öte yandan Nisan ayı kira artış oranı da merakla bekleniyor. Peki, Mart ayı enflasyon yüzde kaç oldu 2023? 3 aylık veriyle Memur emekli maaş enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Mart ayına ait enflasyon rakamları da 3 Nisan Pazartesi günü saat 10:00'da belli olacak.





ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?



2023 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre; Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,76 iken, bu anket döneminde yüzde 37,72 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,75 iken, bu anket döneminde yüzde 31,63 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,11 ve yüzde 17,91 olarak gerçekleşmiştir.

12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,95 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 33,52 olasılıkla yüzde 35,00 – 39,99 aralığında, yüzde 16,44 olasılıkla ise yüzde 40,00 – 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 31,58'inin beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.