RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA HABERİ: TÜİK Mart Ayı Enflasyon Rakamlarını açıkladı | VİDEO

SON DAKİKA HABERİ: TÜİK Mart Ayı Enflasyon Rakamlarını açıkladı | VİDEO
03.04.2023 10:13 - Son Güncelleme: 03.04.2023 10:14

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2023 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusu yanıt buldu. TÜİK Mart Ayı Enflasyon Rakamlarını açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre Mart ayı enflasyonu yüzde 2,29 olurken yıllık enflasyon 50.1 olarak açıklandı.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ, MART 2023
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %50,51, aylık %2,29 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %70,73 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,30 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mart 2023

2023 yılı Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %52,11, aylık %2,19 oldu



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

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