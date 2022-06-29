En düşük emekli maaşının 3500 TL olacağını Takvim aylar öncesinden duyurmuştu

Emeklilere aylık asgari 3 bin 500 lira ödenmesine ilişkin önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle düzenleme hayata geçmiş olacak. Öte yandan TAKVİM, en düşük emekli aylığının 3500 lira olacağını aylar önceden duyurmuştu. 30 Nisan 2022 tarihinde A Haber ekranlarında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, maliyet ve yararlanacak kişi sayısından yola çıkarak söz konusu rakamın 3500 liraya tekabül edeceğini ifade etmişti.