ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU mu? Ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2022 ek zam evli-bekar-1,2,3,4 çocuklu net brüt ücret tablosu!

Asgari ücret zammı için kritik zamanlara yaklaştık. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret zammı hakkında detaylar belli oluyor. Komisyon bugün toplandı. Ücret artışı için prim desteği beklenirken, işletme büyüklüğüne göre bu desteğin farklılaşması üzerinde duruluyor. Bakan Bilgin zam hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Çalışanları enflasyon karşısında korumak görevimizdir. Çalışmalarımızın yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum." ifadelerine yer verdi. Peki, asgari ücret kaç TL oldu? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları!

Son dakika haberi! İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı. Asgari ücrete ara zam için heyecanla beklenen toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Çalışanları enflasyon karşısında korumak görevimizdir. Çalışmalarımızın yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum." dedi. Asgari ücret masasına hangi formüller gelecek? Asgari ücrete yüzde 50.5'lik artıştan sonra ek zam ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer alıyor. Toplantıda, işçi kesimi adına TÜRK-İŞ, işveren kesimi adına TİSK asgari ücrette yapılacak artışa dair görüş ve önerilerini sunacak.

ÇALIŞMALARIMIZIN YARIN SONUÇLANACAĞINI ÜMİT EDİYORUM



Milyonların merakla beklediği gün geldi çattı. Asgari ücrete ara zam için heyecanla beklenen toplantı öncesi Bakan Bilgin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Çalışanları enflasyon karşısında korumak görevimizdir. Çalışmalarımızın yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye aralık ayı sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza atmış bulunuyordu. Bundan tüm toplum, çalışanlar hatta çalışanlar değil orta sınıflar da memnun olmuştu. Asgari ücret sadece asgari ücretlilerle sınırlı olmayan toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Bir işyerinde asgari ücret belirlendiği zaman asgari ücretin üzerinde çalışanların da ücretlerini belli bir şekilde yukarıya doğru işverenin çekmek mecburiyetinde hissettiği hiyerarşik bir yapı var.

Asgari ücretin sınırı olmadığını görmek lazım. Pandemiden sonra büyük bir sorunla karşı karşıya kaldık sadece Türkiye değil dünya büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Emtia zincirlerinin kopmasına, ulaştırma zincirlerinin kopmasına üretim yapılarında ciddi sorunların çıkması şeklinde biçimlendi. Bunun Türkiye'ye yansımaları daha fazla oldu.

ENFLASYON ORTAMINDA ÇIKIŞ KONUSUNDA DA TÜRKİYE MÜCADELE EDİYOR



Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolar enerji kaynaklarına ayırdığı para bu sene 100 milyar doları geçmiş bulunmaktadır. Nasıl büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu 50 milyar doların üzerindeki farkla görmek mümkün. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmaların ekonomideki negatif etkisini dikkate aldığımız zaman enflasyonun gerçek sebeplerini daha objektif bir şekilde görmemiz mümkün. Enflasyon ortamında çıkış konusunda da Türkiye mücadele ediyor."

Türkiye'nin ilk çeyrekte yakaladığı yüzde 7.3'lük büyüme Türkiye'nin üretim gücünün arttığını göstermektedir. Bu bizim geleceğe dair duyduğumuz güvenin en önemli kaynaklarından biridir.

Enerji kaynaklarını düzenlenmesinin bizim kendi irademizle yapmamız mümkün değil. 40 dolarlardan brent petrolün 120 doların üzerine geçtiği bir dönemden geçtik. Bizim irademizin dışında yeni problemlere yol açıyor. Biz bu sorunun çözümü konusunda kararlı adımlarla ilerlemek durumundayız.

Bir diğer kaynağında büyümenin iç talep kaynaklı değil ihracata dayalı ihracatın da sanayi üretimine dayalı bir büyüme olmasıdır. Üretimdeki gücümüz Türkiye'nin gelecekte bu sorunları aşmasına dönük sağlıklı bir pencere içerisinden bakılmasını göstermektedir.

ENFLASYON VAR AMA BİZ ÜRETEREK ENFLASYONU AŞACAĞIZ



Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız. İhracat yaparak döviz üreterek aşacağız. Döviz üretmeden enflasyonu aşmak mümkün değildi. Türkiye IMF'in kapısını çalıyordu. Türkiye çok şükür o kapıları çalmayacak bir yerdedir. Ekonomisi döviz üretir hale gelmiştir.

Birçok ülkede bu sorun yaşanıyor. Üretim içerisinde enflasyonla mücadele etmek bizim geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Bazı ülkeler durgunluk içerisinde enflasyon yaşıyor. Türkiye bunun uzağındadır ve üreterek bu sorunu çözmenin imkanlarına sahip olan bir ülkedir.

Asgari ücret toplantısında üzerinde durmamız gereken mesele şudur. Enflasyonun gelir dağılımını bozucu etkisi. Gelir dağılımını düzenleyen 2 mekanizma vardır. Rekabetçi piyasa ortamı ve sosyal devletin politikalarıdır. Gelir dağılımını bozucu etki muhtelif sektörler arasındaki rekabetin düzenleyici etkisiyle çözülür. Farklı gelir grupları arasında rekabetçi piyasa etkisiyle gelir dağılımının piyasanın düzenleyici sonuçlarını görmek mümkündür.

Çalışanlar kendi gelirlerini düzenleyemedikleri için orada sosyal devletin devre girmesi gerekmektedir. Biz çalışanlarımızı, Türkiye'nin üretim gücünün en önemli temeli olan emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz.

Asgari ücretin normal zamanda toplanması gerektiğini söylemiştim. Bugün gelen noktada çalışanların enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6 küsür milyon işçimizi oluşturuyor. Onlarla sınırlı değildir. Onların üzerindeki gelir gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur.

İlk 1000 içerisindeki örgütlenme sayısı yüzde 13-14'e yakındır bu ciddi bir sorundur. Asgari ücret dışında Türkiye'deki emekçiler örgütlenmediği zaman ücretler asgari ücret düzeyine sıkışmaktadır. Bunun açılması için örgütlenmenin önünü açmamamız lazım."

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol şu ifadeleri kullandı: "Hem işçi tarafı hem devletimizin himayelerinde hem de işverenlerimizin mutabakatıyla ara bir zam ihtiyacında mutabık olduk. Buraya isteyerek geldik. Vatandaşımızın beklentisinin karşılanması konusunda TİSK olarak tam bir mutabakatla buradayız. Enerji fiyatları dedik, yanı başımızda savaş var. Aynı belirsizlikler işçilerimizi iş sahiplerini etkiliyor. Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılmasında TİSK elini taşın altına koyacaktır.

Son buluşmamızda 40 yıllık konuşulan hayata geçti. Onlardan bir tanesi yüzde 50'lik bir zam yapıldı. Sayın Bakanımız da çok iyi bilir. Asgari ücretten vergi alınmaması konusudur. Asgari ücretten vergi alınmıyor. 14 milyon çalışanın asgari ücret kadar kısmının vergi alınmaması bu komisyonun çıktısıdır.

Güzel bir mutabakat olmuştu. 3'lü imza ile kamu, işveren, işçi kesiminin mutabakatıyla tamamlanmıştı. Kıymetli çalışanlarımızı işletmelerimizi koruyan, ihracat yapan işletmelerimizi koruyan dengeli bir süreç olacağını ümit ediyorum."

Türk İş Başkanı Ergün Atalay ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın bakanım uzun yıllar sonra ilk defa asgari ücretle ilgili bir toplantı yapıyoruz. Haziran ayı sonlarına doğru. Şimdi bu son 5 aydır enflasyonda olan yüksek artış özellikle gıdada olan artıştan kaynaklı bir iş. Bu toplantı ile ilgili bizi buraya davet ettiğiniz için sayın Cumhurbaşkanına da teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım asgari ücretle ilgili son 5 aydır ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam özellikle gıdadaki yüksek enflasyondan dolayı eridi. Dar ve sabit gelirli çalışanlar ülkede en büyük sıkıntıyı çeken toplumun kesimi. İnsanlar ekonomik sıkıntı içerisindeler onun için bu toplantı oluyor.

Geçen hafta Cumhurbaşkanını ziyaretinden sonra toplantı organize edildi. Enflasyon ortada bu enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliyi nefes aldıracak bir düzenleme olmasını arzu ediyorum.

Asgari ücret buraya geldi nitelikli işçi ne olacak. Asgari ücret ve yakını sayısı olmadığı kadar yüksek. Türkiye'nin en önemli 500 firması var biz onun 100 tanesinde örgütlüyüz. Bunlar iyi para kazanıyorlar ama burada 400'ününde biz ögrütlediysek bunu benim de TİSK'in de sizin de ülkeyi yönetenin Meclis'in de düşünmesi lazım.

Yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Emeklilerin beklentisi var. Taşeron işçisinin beklentisi var. İnşallah bu toplantıdan sonra da güzel bir netice alırız. Kamuoyu da ben de memnun oluruz."

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Asgari ücret masasına hangi formüller gelecek? Asgari ücrete yüzde 50.5'lik artıştan sonra ek zam ne kadar olacak?

ERDOĞAN ASGARİ ÜCRETLİYE MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

PRİM DESTEĞİ MASAYA GELECEK

Geçtiğimiz yıl net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret bu yıl yüzde 50.5'lik artışla net 4 bin 253 liraya yükselmişti. Brüt asgari ücret de 3 bin 577 liradan 5 bin 4 liraya çıkmıştı. Ocak'ta ücretler için vergi desteği hayata geçerken, ara zamda da bir prim desteği üzerinde duruluyor.

1.626 TL KESİNTİ VAR

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775,62 lirasını sosyal güvenlik primi, 100,08 lirasını ise işveren İşsizlik Sigortası Fonu kalemi oluşturuyor. 5 bin 4 liralık brüt ücretten işçi için SGK primi olarak yüzde 14 ve İşsizlik Sigortası Fonu'na da yüzde 1 kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak ödeniyor.

PRİM FORMÜLÜ İLE % 38 ARTIŞ

Hem işçi hem de işverenden yapılan prim ve İşsizlik Sigortası Fonu kesintileri toplandığında rakam bin 626 lira 30 kuruşa ulaşıyor. Bu miktarın tamamının ya da bir kısmının belli bir süre alınmaması formülleri bulunuyor.

Tamamının alınmadığı formülde asgari ücret 5 bin 879 lira 70 kuruşa ulaşabiliyor. Bu da asgari ücretlinin eline geçecek parayı yüzde 38.24 artırıyor. Prim desteğinin işletme büyüklüğüne göre farklılaşması üzerinde de duruluyor. Küçük işletmelerde desteğin daha fazla olabileceği belirtiliyor.

ENFLASYON FARKI YANSITILIRSA

Asgari ücret artışında konuşulan formüllerden biri, yıllık 'enflasyon farkı'nın yansıtılması. Bu formülde Aralık'ta yapılan yüzde 50.5'lik zam oranı, şu ana kadar gerçekleşen yıllık enflasyona tamamlanacak şekilde zam yapılabilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 73.5 olarak gerçekleşti. Enflasyon farkı formülü uygulanırsa asgari ücrete yüzde 23 (73.50-50.5) zam olabilecek. Bu durumda net asgari ücret 5 bin 232 lira 68 kuruşu bulacak. Burada da yine İşsizlik Sigortası Fonu'ndan destek yapılması söz konusu olabilecek.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE

Asgari ücretteki artışa ilişkin formüllerden biri yılbaşından bu yana gerçekleşen enflasyon oranının yansıtılması. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Bu oranda artış yansıtılırsa da net asgari ücret 5 bin 769 liraya çıkabilecek. Burada da yine İşsizlik Fonu'ndan destek olabilecek.

6 BİN TL OLUR MU?

Hem prim desteği hem de işverenin katkısıyla asgari ücretin net 6 bin liraya çıkabileceği de konuşuluyor. Kesin sonuç için bugünkü toplantı bekleniyor. Alınacak kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. Yeni tutar 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçecek. İşçiler yeni maaşlarını Ağustos'tan itibaren cebine koyacak.

ZAM SENARYOLARINA GÖRE ÜCRET NE OLACAK?

ZAM ORANI YENİ ÜCRET

Yüzde 20 5.104,08 TL

Yüzde 21 5.146,61 TL

Yüzde 22 5.189,14 TL

Yüzde 23 5.231,68 TL

ZAM ORANI YENİ ÜCRET

Yüzde 24 5.274,21 TL

Yüzde 25 5.316,78 TL

Yüzde 26 5.359,28 TL

Yüzde 27 5.401,81 TL

Yüzde 28 5.444,35 TL

Yüzde 29 5.486,88 TL

ZAM ORANI YENİ ÜCRET

Yüzde 30 5.529,42 TL

Yüzde 31 5.571,95 TL

Yüzde 32 5.614,48 TL

Yüzde 33 5.657,02 TL

Yüzde 34 5.699,55 TL

Yüzde 35 5.742,09 TL

ZAM ORANI YENİ ÜCRET

Yüzde 36 5.784,62 TL

Yüzde 37 5.827,15 TL

Yüzde 38 5.869,69 TL

Yüzde 39 5.912,22 TL

Yüzde 40 5.954,76 TL

PRİM DESTEĞİ FORMÜLÜ HESABI (TL/AY)

Asgari ücret 5.004,00

SGK primi % 14 700,56

İşsizlik sig. primi % 1 50,04

Kesintiler toplamı 750,60

Net asgari ücret 4.253,40

İŞVERENE MALİYET

Brüt asgari ücret 5004,00

SGK primi % 15,5 (işveren payı) 775,62

İşsizlik sig. pr. işveren % 2 100,08

İşverene toplam maliyet 5.879,70

KESİNTİLER TOPLAMI 875,70