Emin Çapa, Selçuk Geçer... BDKK’dan Durmuş Yılmaz ve 4 manipülatör isim hakkında suç duyurusu

Doların 30 TL'ye kadar çıkacağına dair gerçeklikle hiçbir yakınlığı bulunmayan sloganlarla döviz alımını teşvik ederek küçük mevduat sahiplerinin mağduriyetlerine yol açtılar.

HAREKETE GEÇİLDİ

Bu organize olduğu açık olan yalana fondaş medya da dahil olmuştu. Vatandaşı mağdur eden 5 manipülatör için harekete geçildi.





5 MANİPÜLATÖR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



GÜLDEM ATABAY

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu.





BURHANETTİN BULUT



BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.





EMİN ÇAPA