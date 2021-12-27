SSK Emekli Maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? Masadaki formüller neler?

SSK Emekli Maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? Memur ve emeklilerin 2022 Ocak ayından itibaren alacakları zamlara ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Bilgin ve Memur – Sen başkanı Yalçın'ın görüşmesinin ardından gündeme gelen refah payı ve ek zam talepleri de masaya yatırıldı. TÜİK'in enflasyon rakamlarının belli olmasıyla netleşecek yeni oranlara göre yüzde 15,7 seviyelerinde bir zamma kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar.