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SSK Emekli Maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? Masadaki formüller neler?

SSK Emekli Maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? Masadaki formüller neler?
27.12.2021 13:47

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:30
Veli Ağbaba'nın adaylık sorusu...
Ana Sayfa 08:51
Bircan Bali, Aleyna Tilki'nin...
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Memur ve emeklilerin zam oranı...
Ana Sayfa 02:16
Kulaklarını çekerek odasına...
Ana Sayfa 00:47
Demet Özdemir ile sevgilisi...
Ana Sayfa 01:35
Pitbull saldırısına uğrayan...
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Yeni ekonomi modeline esnaftan...
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İETT'nin önüne dikildi
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Bitlis'te dondurucu soğuklar...
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Önünde kaza oldu o yoluna...
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Arka Sokaklar'ın Mesut ve...
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Patenli gençlerin ölümle dansı...

SSK Emekli Maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? Memur ve emeklilerin 2022 Ocak ayından itibaren alacakları zamlara ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Bilgin ve Memur – Sen başkanı Yalçın'ın görüşmesinin ardından gündeme gelen refah payı ve ek zam talepleri de masaya yatırıldı. TÜİK'in enflasyon rakamlarının belli olmasıyla netleşecek yeni oranlara göre yüzde 15,7 seviyelerinde bir zamma kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar.

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