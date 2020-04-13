İkinci emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Emekli vatandaşların merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyeleri geçtiğimiz günlerde ödendi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında da en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Şimdi emekli vatandaşlar "İkinci emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri öne çekildi mi? İşte merak edilenler...

İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkinci bayram ikramiyelerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu sene 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Buna göre ikramiye ödemelerinin 13-24 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor.