İkinci emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Emekli vatandaşların merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyeleri geçtiğimiz günlerde ödendi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında da en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Şimdi emekli vatandaşlar "İkinci emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri öne çekildi mi? İşte merak edilenler...
İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
İkinci bayram ikramiyelerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu sene 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Buna göre ikramiye ödemelerinin 13-24 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'dir. 13 milyon emekliye 1000'er liralık emekli ikramiye ödemeleri 2018 yılında başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere her yıl iki kere ödeme yapılıyor.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7 Nisan'da ödenmeye başladı. İkramiye ödemeleri 11 Nisan'da tamamlanacak. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.
İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 17-18-19 olanlar: 7 Nisan'da
Tahsis numarası son rakamı 20-21-22 olanlar: 8 Nisan'da
Tahsis numarası son rakamı 23-24 olanlar: 9 Nisan'da
Tahsis numarası son rakamı 25-26 10 olanlar: 10 Nisan'da
4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödendi.
EMEKLİ MAAŞLARI NASIL ALINACAK?
Bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaş hesaplarına yatırılacak. 65 yaş üstü emeklilerin ikramiyeleri istekleri halinde evlerine teslim edilecek.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.
28 NİSAN'A KADAR
SSK emeklileri 17-27 Nisan, Bağ-Kur emeklileri ise 24-28 Nisan tarihlerinde yeni aylıklarına kavuşacak. Çıkarılan yasa ile yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı, bin liradan bin 500 liraya yükseltilmişti.
Bu kapsamda ek ödeme dahil maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, bu aydan itibaren bin 500 lira yatırılmaya başlanacak. Kapsamdaki emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.