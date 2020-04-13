Sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü emekliler, "Bankalar aylığımızı eve göndersin" diyor. Bankalar da çözümün vekalet olduğu, sürecin karşılıklı anlayışla atlatılacağı görüşünü öne sürüyor. Son dönemde emeklilerin, aylıklarına ulaşmada sorun yaşadıkları gözleniyor. 65 yaşını aşmış emekliler sokağa çıkamadıkları için aylıklarını çekemediklerini, bankalarını aradıklarında da kendilerine "eve aylık gönderimi yapılmadığının söylendiğini dile getiriyorlar. Bu sorunu aktardığımız TBB de, "Müşterilere sunulan bankacılık hizmetlerine ilişkin tüm konularda hizmetlerin sağlıklı ve kesintisiz olarak sürdürülmesi, sorunların en aza indirilmesi için bankalar ve ilgili kurumlar arasındaki ilişkileri sağlamaya gayret ediyoruz" açıklamasını yaptı.
'Dijitali kullanın'
Emekli aylıklarının hak sahiplerine ulaştırılmasının bu konular arasında önemli bir yer teşkil ettiği belirtilen TBB açıklamasında şu ifadelere yer verildi
"Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığı üzere yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstündeki müşterilerimizin ve onlara hizmet veren banka çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik önlemler almaya ve aynı zamanda bankacılık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanmasına özel bir önem atfediyoruz. Sağlıklı olmak ve hizmet görmek dengesini korumak amacıyla bankaların müşterileriyle sürekli iletişim içinde olduklarını ve duruma göre en rasyonel çözümleri üretmeye çalıştıklarını görüyoruz.
Müşterilere, bankacılık işlemlerini vekalet yoluyla veya şube dışı dijital kanallar üzerinden almaya yönlendiren bilgilendirmeler yapılıyor. Zorlukları kolaylamanın en etkin yolunun açık iletişim, karşılıklı anlayış ve işbirliği olduğu bilinciyle bankalar tüm imkanlarıyla hizmet vermeye devam ediyor."
SGK'ya iade olabilir
Türkiye Emekliler Derneği de TBB'ye emeklilerin taleplerini içeren yazı gönderdi.
Özellikle özel bankalardan aylık alan emeklilerin evden çıkamadıkları için aylıklarını çekemedikleri vurgulanan yazıda, "Sürecin uzaması halinde maaşların 90 günlük süre bitiminde Sosyal Güvenlik Kurumu'na iadesi bile söz konusu" denilerek soruna çözüm bulunması istendi.
Promosyon yarışına girmişlerdi
Bankalar, Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılmasından sadece bir ay önce emeklilerin aylıkları için promosyon yarışına girmişti.
Bu yarışta nakit ödemenin yanında market alışverişlerinde indirimler, ücretsiz para transferi imkanı, hatta ambulans hizmeti bile söz konusu olmuştu.
Bu vaatlerin üzerinden geçen bir ayda salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan emekliler, pek çok bankadan eve aylık hizmeti veremeyecekleri yönünde yanıt aldıklarını dile getirmeye başladı.
PTT gönderiyor
PTT, emekli aylığını, hak sahibinin konutuna ulaştırıyor. Bunun için hak sahibinin, aylığını PTT'den alması gerekiyor. Bu kişiler, e-Devlet'te bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları" başlığı altında, türüne göre "Emekli Banka" değişiklik sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğini tercih ettiklerinde aylıkları evlerine gönderiliyor.
BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor. Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor.
İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarı teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor. Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar yetkili kamu görevlisi tarafından Banka şubelerine iade ediliyor. Sürece ilişkin olarak kullanılacak olan formlar ve süreç bilgiler söz konusu banka şubeleri ve PTT ile paylaşıldı.
EMEKLİ MAAŞLARI YÜKSELTİLDİ!
Maaşı bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 650 bin emeklinin geliri artacak.
Bin 500 liranın altında olan emekli maaşları bin 500 liraya tamamlanacak. Yani maaşı bin 500 liranın altında olan emekliler zam alacak. Bin lira maaşı olanın geliri, yüzde 50, yani 500 lira yükselecek. Maaşı bin 100 lira olan, 400 lira yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan, 300 lira yani yüzde 25; bin 300 lira olan, 200 lira yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan ise 100 lira yani yüzde 7.14 gelir artışı elde edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.