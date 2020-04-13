'Dijitali kullanın'



Emekli aylıklarının hak sahiplerine ulaştırılmasının bu konular arasında önemli bir yer teşkil ettiği belirtilen TBB açıklamasında şu ifadelere yer verildi

"Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığı üzere yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstündeki müşterilerimizin ve onlara hizmet veren banka çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik önlemler almaya ve aynı zamanda bankacılık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanmasına özel bir önem atfediyoruz. Sağlıklı olmak ve hizmet görmek dengesini korumak amacıyla bankaların müşterileriyle sürekli iletişim içinde olduklarını ve duruma göre en rasyonel çözümleri üretmeye çalıştıklarını görüyoruz.

Müşterilere, bankacılık işlemlerini vekalet yoluyla veya şube dışı dijital kanallar üzerinden almaya yönlendiren bilgilendirmeler yapılıyor. Zorlukları kolaylamanın en etkin yolunun açık iletişim, karşılıklı anlayış ve işbirliği olduğu bilinciyle bankalar tüm imkanlarıyla hizmet vermeye devam ediyor."