Emeklilikte engelliye yaş şartı var mı?

1975 doğumluyum. 01.05.1997'de sigorta başlangıcım var. 11.05.1999 tarihinden bu yana aynı işyerinde çalışıyorum. Yüzde 55 oranında engelliyim. Nasıl emekli olabilirim? Kadir UZUN
Normal emeklilik için 25 yıl, 56 yaş ve 5825 gün şartlarınız var. Henüz yılınız ve yaşınız dolmamış. Prim gününüzü yazmamışsınız. Ancak yüzde 55 engelli raporu size avantaj sağlayabilir. Vergi dairesinden bir hastaneye sevkinizi isteyin. Bu oranda yani yüzde 55 vergi indirimi alırsanız emeklilik şartlarınız 17 yıl sigortalılık ve 3920 gün olacaktır. Burada yaş şartı aranmıyor. 17 yıl geçmiş durumda. Eğer 3920 gün de priminiz varsa hemen emekli olabilirsiniz.
01.10.1997 ilk sigortalı oluş tarihim. 13.11.1976 doğumluyum. 3350 sigorta günüm var. Normal şartlarda kaç yaşında emekli olurum, 3600'den kaç yaşında emekli olurum? Fatma SERİCİ
Normal emeklilik için şartlarınız işe giriş tarihinize göre 20 yıl, 54 yaş ve 5975 gün olarak belirleniyor. Yılınız tamam ama yaş ve priminiz henüz dolmamış. Sigortadan sonra doğumlarınız varsa bunları borçlanarak ya da çalışarak bu primi doldurabilirsiniz. Eğer çalışma durumunuz yoksa ya da borçlanmayacaksanız 3600 ile emeklilik imkanınız da bulunuyor. Öncelikle priminizi 3600 güne tamamlamanız gerekiyor. Burada yaş şartınız ise 58 olacaktır.
Malulen emeklilik ile vergi indirimi belgesi marifetiyle emeklilik arasındaki fark nedir? Orhan TANKAL
Malulen emeklilik sigortadan sonraki rahatsızlıklarda ve yüzde 60 üzeri raporlarda geçerli oluyor ve hemen emekli olunuyor. Vergi indirimi ise sigortadan önceki ya da doğuştan engellilik durumları olanlar için geçerli. Çalışırken yüzde 40 ve üzeri vergi indirimi alırlarsa belli şartlarda erken emekli oluyorlar. Malulen emekli olanlar çalışamıyor, vergi indirimiyle emekli olanlar ise emeklilikten sonra çalışabiliyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Normal emeklilik için 25 yıl, 56 yaş ve 5825 gün şartlarınız var. Henüz yılınız ve yaşınız dolmamış. Prim gününüzü yazmamışsınız. Ancak yüzde 55 engelli raporu size avantaj sağlayabilir. Vergi dairesinden bir hastaneye sevkinizi isteyin. Bu oranda yani yüzde 55 vergi indirimi alırsanız emeklilik şartlarınız 17 yıl sigortalılık ve 3920 gün olacaktır. Burada yaş şartı aranmıyor. 17 yıl geçmiş durumda. Eğer 3920 gün de priminiz varsa hemen emekli olabilirsiniz.
01.10.1997 ilk sigortalı oluş tarihim. 13.11.1976 doğumluyum. 3350 sigorta günüm var. Normal şartlarda kaç yaşında emekli olurum, 3600'den kaç yaşında emekli olurum? Fatma SERİCİ
Normal emeklilik için şartlarınız işe giriş tarihinize göre 20 yıl, 54 yaş ve 5975 gün olarak belirleniyor. Yılınız tamam ama yaş ve priminiz henüz dolmamış. Sigortadan sonra doğumlarınız varsa bunları borçlanarak ya da çalışarak bu primi doldurabilirsiniz. Eğer çalışma durumunuz yoksa ya da borçlanmayacaksanız 3600 ile emeklilik imkanınız da bulunuyor. Öncelikle priminizi 3600 güne tamamlamanız gerekiyor. Burada yaş şartınız ise 58 olacaktır.
Malulen emeklilik ile vergi indirimi belgesi marifetiyle emeklilik arasındaki fark nedir? Orhan TANKAL
Malulen emeklilik sigortadan sonraki rahatsızlıklarda ve yüzde 60 üzeri raporlarda geçerli oluyor ve hemen emekli olunuyor. Vergi indirimi ise sigortadan önceki ya da doğuştan engellilik durumları olanlar için geçerli. Çalışırken yüzde 40 ve üzeri vergi indirimi alırlarsa belli şartlarda erken emekli oluyorlar. Malulen emekli olanlar çalışamıyor, vergi indirimiyle emekli olanlar ise emeklilikten sonra çalışabiliyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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