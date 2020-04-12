Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile atılan 'erken ikramiye', 'en az bin 500 lira maaş' adımları emeklileri rahatlatırken, hem emekli dernekleri hem memur konfederasyonları tarafından dile getirilen 'aile yardımı' talepleri için alınacak karar da merakla bekleniyor. Talepler hayata geçerse, emekliler yeni bir ek ödemeye daha kavuşacak.
'İŞ SONRASI SÜRSÜN'
Türkiye Emekliler Derneği Araştırma Müdürü Namık Tan, çalışırken yapılan aile yardımlarının emekli olunduğunda ödenmemesinin önemli bir gelir kaybına neden olduğunu belirterek, "Kamu çalışanları için eşi çalışmayanlara gösterge ve katsayı değerleri üzerinden aile yardımı yapılmaktadır.
İşçilere yapılan aile yardımı ise toplu iş sözleşmeleri ile sınırlı kalmış ve her iş kolu için farklı uygulanmaktadır. Sosyal bir ödeme olan aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.
MEMUR DA ALIYOR
Memur konfederasyonları da kamu görevlilerine ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi talebini toplu sözleşme masasına taşımıştı. Halen memurlara çalışmayan eş için 332 lira, çocuklar için ise 0-6 yaş için 73,04, 6 yaş üstü için 36,52 lira ödeniyor.
Eğer talep hayata geçerse; eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli 405,04 lira aile yardımı alabilecek.
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