7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memurlara hakem kurulu kararı doğrultusunda yüzde 4 zam, ayrıca bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yani maaşlara en az yüzde 4 zam yapılacak, enflasyon farkı oluşursa oran artacak.
Bu artış, sadece memur maaşlarına değil, memur emeklilerinden engellilere, yaşlılara kadar milyonlarca kişinin gelirine de etki edecek. Yüzde 4'lük artışa göre yeni gelirleri hesapladık:
✖ MEMURA EN AZ 3.658 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 658 liraya yükselecek.
✖ 2 ÇOCUKLUYA 497 TL AİLE YARDIMI: Eş yardımı 332 liradan 345,28 liraya, çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 75,96, üstü için 36,52 liradan 37,98 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 497,20 liraya yükselecek.
✖ EMEKLİYE 2.767 TL: En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 106,45 lira artışla 2 bin 767 lira 79 kuruşa çıkacak.
✖ DOKTORA 2.582 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 582, uzman olmayanlarda bin 974 liraya ulaşacak.
✖ YAŞLIYA 699,72 TL: 65 yaş aylığı halen 672,81 lira seviyesinde bulunurken, 699,72 liraya çıkacak.
✖ ENGELLİYE 558-837 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 537,08 liradan 558,06 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 805,62 liradan 837,84 liraya yükselecek.
✖ EVDE BAKIMA 1.519 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 460 lira tutarındaki aylık, bin 519 liraya ulaşacak.
SSK VE BAĞ-KUR'LULARA ENFLASYON ZAMMI VAR
9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı da Temmuz'da zamlanacak. Zam oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. İlk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, emeklilerin maaşı o oranda artırılacak.
Emekliler zam oranını 3 Temmuz tarihinde öğrenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında, yani yüzde 6.5 zam almıştı. Ayrıca emeklilere taban ödeme bu aydan itibaren bin 500 liraya çıkarıldı. Ek ödeme dahil maaşı bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ- Kur emeklilerine artık bin 500 lira ödenecek.
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