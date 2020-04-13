7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?





Bu artış, sadece memur maaşlarına değil, memur emeklilerinden engellilere, yaşlılara kadar milyonlarca kişinin gelirine de etki edecek. Yüzde 4'lük artışa göre yeni gelirleri hesapladık:



✖ MEMURA EN AZ 3.658 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 658 liraya yükselecek.